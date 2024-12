Naď odhalil minulosť ďalšieho člena hnutia Republika, Suja pred 14 rokmi kandidoval za stranu Most-Híd (video+foto)

26.8.2023 (SITA.sk) - Poslanec Miroslav Suja kandidujúci za hnutie Republika, kde je i podpredsedom, v minulosti kandidoval v župných voľbách za stranu Most-Híd. Išlo o voľby v roku 2009 a Suja kandidoval v Banskobystrickom kraji, tvrdí na sociálnej sieti poslanec a bývalý minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati).

Poskok Černáka na kandidátke

Pripomenul i to, že daná strana bola známa svojimi prozápadnými a liberálnymi postojmi a podporou pre aktivity mimovládnych organizácií i blízke vzťahy s USA.

„Mimochodom, len na okraj, ako si mohol Most-Híd zobrať na svoju kandidátku v BB kraji dobre známeho poskoka mafiána Černáka, to je mi tiež veľkou záhadou…," pozastavil sa Naď v statuse.

Položil tiež otázku smerom k Sujovi, či sa v Moste-Híd cítil rovnako, ako predseda Republiky Milan Uhrík v SDKÚ. Naď totiž zverejnil na sociálnej sieti aj informáciu, že predseda hnutia Republika Milan Uhrík bol v minulosti nielen aktívnym členom prozápadnej mládežníckej organizácie strany SDKÚ Nová Generácia, ale aj priamo členom SDKÚ.

Uhríkov študentský krok vedľa

Ako dôkaz priložil časť zoznamu členov SDKÚ, mená ostatných členov rozmazal z dôvodu ochrany súkromia. Uhrík sa najprv pre Aktuality.sk na margo svojho členstva v mládežníckej organizácii SDKÚ vyjadril, že spolužiaci ho presvedčili, aby išiel s nimi, bol však iba na dvoch - troch stretnutiach a potom zistil, že tam absolútne nepatrí. Označil to za „študentský krok vedľa“, ktorý mu pomohol otvoriť oči.

Následne zaslal médiám stanovisko, v ktorom už nehovorí o študentskom kroku vedľa, ale, naopak, píše, že to nebola chyba a nehanbí sa za to. Podľa neho išlo o skúsenosť, za ktorú je dnes vďačný, pretože bez nej by možno nikdy nedospel k názorom, ktoré má teraz. Preto podľa svojich slov nikdy neodsudzoval ľudí, ktorí pred desaťročím zmenili svoje myslenie a pohľad na svet.

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.