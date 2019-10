Nábytkom k udržateľnej budúcnosti

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk)

IKEA sa zaviazala byť ešte ohľaduplnejšia k životnému prostrediu a znížiť celkovú ekologickú stopu každého výrobku v priemere o 70 %.

Tento prístup sa prejavuje aj v oblasti stolovania a jedla. Spoločnosť do svojho sortimentu zaradila nové potraviny na rastlinnej báze a plánuje z neho vylúčiť všetky jednorazové plasty.

V rámci stratégie na rok 2030 sa IKEA zameriava výlučne na obnoviteľné a recyklované materiály. Takisto zavádza služby, ktoré zákazníkom umožnia ľahšie si odviezť výrobky domov, lepšie sa o ne starať a po čase ich posunúť niekomu inému.

Ako najväčší maloobchodný predajca nábytku na svete sa IKEA usiluje trvalo udržateľným spôsobom zlepšovať každodenný život ľudí, čo má vplyv na všetko od výroby postelí a pohoviek až po jedlo na kuchynskom stole. Aby IKEA dokázala optimalizovať a rozvíjať svoju stratégiu v oblasti trvalej udržateľnosti a zväčšiť pozitívny vplyv na ľudí a planétu, spoločnosť vymedzila tri oblasti, ktoré budú pre ňu v nadchádzajúcich rokoch kľúčové. Sú založené na jej vlastných pozorovaniach, ako aj na Cieľoch trvalo udržateľného rozvoja OSN. Konkrétne ide o tieto oblasti:

Zdravý a udržateľný život: Pomôcť viac než miliarde ľudí žiť lepším každodenným životom v rámci možností našej planéty. IKEA plánuje rozšíriť svoju ponuku zdravšieho a udržateľnejšieho jedla na rastlinnej báze a vytvoriť spoločenský impulz zameraný na zlepšovanie každodenného života.

Obehové hospodárstvo a klíma: Najneskôr do roku 2030 mať pozitívny vplyv na klímu a popri svojom vlastnom rozvoji aj obnovovať zdroje a suroviny. Obehové hospodárstvo vo výrobe znamená, že IKEA je odhodlaná prejsť do roku 2030 výhradne na výrobu z obnoviteľných a recyklovaných materiálov, ale aj obnovovať zdroje a ochraňovať ekosystémy po celom svete.

Spravodlivosť a rovnosť: Mať pozitívny spoločenský vplyv na každého v hodnotovom reťazci. IKEA už teraz reviduje svoje postupy a kontroluje dodávateľov, aby zabezpečila, že každý človek v hodnotovom reťazci IKEA má dôstojnú a zmysluplnú prácu a nie je diskriminovaný na základe národnosti, pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

Za zdravší a udržateľnejší každodenný život

Jedným z najúspešnejších výrobkov, ktoré zákazníkom umožňujú žiť lepším každodenným životom, je vegetariánsky hotdog– vyzerá a chutí výborne a v porovnaní s klasickým hotdogom má o 85 % nižšiu uhlíkovú stopu. Za jediný mesiac od jeho zaradenia do ponuky v obchodnom dome IKEA Bratislava pred koncom uplynulého finančného roka sa predalo viac než 9 000 kusov, čo predstavuje 15 % celkového predaja hotdogov.

Trvalo udržateľné stravovanie však zahŕňa oveľa viac než len vegetariánske hotdogy. Preto sa IKEA rozhodla, že do roku 2020 zo svojich obchodných domov postupne stiahne všetky jednorazové plasty, ako sú slamky či plastové taniere.





S cieľom znížiť množstvo kuchynského odpadu predstavila spoločnosť minulý rok novú sériu dóz na potraviny IKEA 365+ s rôznymi tvarmi, veľkosťami a vrchnákmi, ktoré uspokoja potreby všetkých zákazníkov a udržia potraviny dlhšie čerstvé. Za prvý rok po jej uvedení sa z tejto ekologickej série predalo na Slovensku už 49 000 kusov výrobkov. Ide o veľmi dôležitý krok na ceste k trvalo udržateľnému životu. Medzinárodné štatistiky totiž ukazujú, že priemerný obyvateľ v rozvinutej krajine ročne vyhodí takmer 100 kg jedla, ktoré by sa ešte dalo spotrebovať.

Za obehové hospodárstvo

Aby sa výrobky IKEA využívali naplno a ľudia boli motivovaní žiť udržateľnejším spôsobom, IKEA Bratislava spustila program s názvom . V rámci neho môžu zákazníci vrátiť použitý, no stále funkčný nábytok späť do obchodného domu IKEA. Spoločnosť IKEA ho potom predá za rovnakú cenu, za akú ho odkúpi. Pôvodný majiteľ získa refundačnú kartu, ktorú môže použiť na ďalší nákup v obchodnom dome. Na výrobok sa poskytuje záruka 1 rok. Každý mesiac takto dostane šancu na nový život viac než 80 kusov nábytku. To znamená v priemere 4 ponuky denne, pričom trvá 1,5 dňa, kým si výrobok nájde nového majiteľa.





Okrem tejto iniciatívy vynakladá spoločnosť veľké úsilie na to, aby optimalizovala prevádzku svojich obchodných domov. Na Slovensku sa spoločnosti IKEA podarilo zvýšiť energetickú účinnosť v obchodnom dome o 12 % (spotrebuje teda menej energie v prepočte na zákazníka). Okrem toho počas predchádzajúceho finančného roka* putovalo až 99,9 % odpadu z obchodného domu na recykláciu alebo energetické zhodnotenie.

Za lepšie pracovné podmienky

Nerovnosť vo svete sa neustále prehlbuje. Spoločnosť IKEA sa však riadi svojimi hodnotami, a preto sa v komunitách, kde pôsobí, snaží dosiahnuť trvalé pozitívne zmeny, či už ide o deti alebo dospelých. Aj v roku 2018 pokračovala IKEA na Slovensku v tradičnom projekte , ktorý pomáha organizáciám pomáhajúcim deťom a rodinám s deťmi. Zo stoviek prihlásených neziskových organizácií päť postúpilo do finále. Následne členovia klubu IKEA FAMILY hlasovali za svojich favoritov. Na základe výsledkov si organizácie rozdelili nábytok v hodnote viac než 21 000 eur.





Nič nie je pestrejšie než detská predstavivosť. Práve preto sa IKEA opäť rozhodla pozvať deti, aby nakreslili svoje vysnívané hračky, a tie najzaujímavejšie návrhy premenila na skutočnosť. Všetky príjmy z predaja novej limitovanej kolekcie hračiek poputovali neziskovým organizáciám, ktoré podporujú deti v miestnych komunitách. Na Slovensku to bolo 5 000 eur, ktoré si rozdelili tri neziskové organizácie.





IKEA sa takisto snaží zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky pre všetkých svojich zamestnancov a dodávateľov. Minulý rok podpísala Chartu diverzity, čím sa zaviazala vytvárať tolerantné pracovné prostredie a kultúru, ktorá je otvorená každému bez ohľadu na pohlavie, rasu, etnickú príslušnosť, náboženstvo, svetonázor, zdravotný stav, vek či sexuálnu orientáciu.





„Naša vízia nám dáva príležitosť a zároveň zodpovednosť robiť viac, než len vyrábať bytové zariadenie. Ide nám hlavne o to, aby bol náš hospodársky rast a pozitívny vplyv na spoločnosť v rovnováhe s ochranou a regeneráciou životného prostredia. Máme príležitosť aj prostriedky na to, aby sme dosiahli výraznú a dlhodobú pozitívnu zmenu, ktorá bude prospievať dnešným aj budúcim generáciám v Čechách, Maďarsku a na Slovensku,? vysvetľuje Roman Bojko, regionálny manažér trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti IKEA v Česku, Maďarsku a na Slovensku. „Aby sa naša vízia naplnila, musíme prispievať k zlepšovaniu každodenného života ľudí v každom bode nášho hodnotového reťazca. Preto im pomáhame žiť zdravšie a udržateľnejšie a snažíme sa efektívne využívať zdroje, zabezpečovať spravodlivé pracovné podmienky, rešpektovať ľudské práva a podporovať pozitívne zmeny v spoločnosti. Táto naša stratégia nesie názov Dobré pre ľudí a planétu. Nepredstavuje však iba správny spôsob podnikania – je kľúčom k nášmu úspechu v budúcnosti.?



Ďalšie informácie o záväzkoch spoločnosti IKEA na rok 2030, ako aj globálnu a lokálnu správu o trvalej udržateľnosti za finančný rok 2018 nájdete od februára na webových stránkach spoločnosti IKEA:

www.IKEA.sk/ludiaaplaneta



*Finančný rok spoločnosti IKEA trvá od 1. septembra do 31. augusta.



