Na zvládnutie dopadov koronakrízy vo svete budú podľa OSN potrebné miliardy eur

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - Na zvládnutie dopadov krízy koronavírusu vo svete bude potrebná humanitárna pomoc vo výške 10,3 miliardy dolárov (9 miliárd eur). Oznámila to Organizácia Spojených národov (OSN).

Hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Laerke v piatok v Ženeve povedal, že "počet ľudí na svete, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, sa v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a dopadov globálnych obmedzení na ekonomiky a spoločnosti viac než zdvojnásobil".

Laerke povedal, že aktuálna výzva pokrýva základnú zdravotnícku starostlivosť, avšak väčšina prostriedkov má smerovať na stravu, vodu, hygienu a prístrešky. Dodal tiež, že v súčasnosti hladuje vo svete stále viac ľudí a ich počet by sa do konca roka mohol vyšplhať až na približne 270 miliónov.

Doteraz sa OSN na tieto účely podarilo vyzbierať od darcov 1,7 miliardy dolárov (1,5 miliardy eur).

Viac k téme: Ekonomické dopady koronavírusu, humanitárna pomoc

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz