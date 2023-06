Na zdravom zraku detí jej záleží. BILLA venovala najväčšiemu očnému pracovisku na Slovensku vybavenie za takmer 24 000 eur

14.6.2023 (SITA.sk) - Prístroje na vyšetrenie zrakovej ostrosti či liečbu škúlenia zakúpilo pre kliniku občianske združenie BILLA ľuďom, ktoré dlhodobo prikladá prevencii očných porúch u detí veľký význam. Celková investícia za 23 699 eur zahŕňa aj revitalizáciu čakárne, kde na stenách pribudli veselé motívy ovocia a zeleniny, inšpirujúce detských pacientov ku konzumácii stravy prospešnej na zdravý vývin ich zraku.

Zvukový trenažér, stereoskop, cheiroskop a konvergenčný trenažér – tieto vysokošpecializované prístroje pribudli na Klinike detskej oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Ich kúpu zabezpečilo pre miestnu Ortopticko-pleoptickú ambulanciu o. z. BILLA ľuďom, ktoré s klinikou spolupracuje už od roku 2019. "Celková investícia, ktorú sme tento rok vložili do modernizácie Kliniky detskej oftalmológie, predstavuje 23 699 eur. Pomocou štyroch nových prístrojov bude personál kliniky u malých pacientov vyšetrovať napríklad zrakovú ostrosť a liečiť tupozrakosť či škúlenie. Prevencia a diagnostika očných porúch u detí je jednou z našich priorít a sme veľmi radi, že aj takto prispievame k zdravému vývinu slovenskej mládeže," povedal Tomáš Staňo, predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom a finančný riaditeľ BILLA. Aby deti a ich rodičia trávili v priestoroch kliniky príjemný čas, o. z. BILLA ľuďom zrekonštruovalo aj čakáreň ortopticko-pleoptickej ambulancie. Na stenách pribudli maľby viacerých druhov ovocia a zeleniny, ktorých konzumácia podporuje zdravý vývoj zraku. Roztomilé prevedenie malieb deti nenútene inšpiruje k obľube týchto dôležitých potravín.

Z rozvoja a modernizácie Kliniky detskej oftalmológie a jej ortopticko-pleoptickej ambulancie nebudú ťažiť iba deti z Bratislavy a okolia – pracovisko poskytuje vysokošpecializovanú komplexnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov z celého Slovenska. Len v roku 2022 bolo na očných ambulanciách kliniky ošetrených asi 16 000 detí a hospitalizovaných viac ako 800 detí, pričom celkovo bolo zrealizovaných takmer 93 000 výkonov. Liečba očných ochorení je dlhodobá, preto musia malí pacienti vyšetrenia a cvičenia na klinike v pravidelných intervaloch opakovať.

Ocenenie za prevenciu očných porúch

Detskému zraku a jeho správnemu vývinu sa BILLA a jej o. z. BILLA ľuďom od roku 2017 venujú aj v projekte Zdravé oči už v škôlke. V spolupráci s odborníkmi z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska program v materských školách po celom Slovensku zabezpečuje kontrolu zrakových parametrov detí. Pomáha tak včas odhaliť existujúce či začínajúce sa očné poruchy, ktoré by deťom mohli v neskoršom veku spôsobiť zdravotné problémy a znížiť kvalitu života. Počas piatich ročníkov projekt skontroloval zrak takmer 86 000 deťom, pričom 13 000 deťom bolo vydané odporúčanie na návštevu detského oftalmológa. Relevantnosť a veľký spoločenský prínos projektu Zdravé oči už v škôlke si všimla Nadácia Pontis, ktorá zaň sieti supermarketov BILLA udelila prestížne ocenenie VIA BONA 2022 v kategórii Dobrý partner komunity. "Zisk ocenenia VIA BONA si mimoriadne vážime. Je pre nás jasným potvrdením, že to, čo robíme pre slovenské deti a komunity, má skutočne zmysel. Včasnou prevenciou sa nám darí predchádzať zrakovým problémom u tisícok detí, a to je najdôležitejšie," uviedol T. Staňo.

Na prevenciu a diagnostiku detského zraku, ako aj na podporu komunity nevidiacich, sa BILLA zameriava aj vo svojich ďalších aktivitách. Ako prvý obchodný reťazec na Slovensku zaviedla vo vybraných predajniach ucelený koncept Nákupný asistent, vďaka ktorému sa nevidiacemu či slabozrakému zákazníkovi počas celého nákupu venuje odborne vyškolený zamestnanec. Veľmi dôležitá je pre BILLA aj spolupráca na verejnej zbierke Štvornohé oči, ktorej výnos slúži na podporu výcviku vodiacich psov, ako aj tréningov priestorovej orientácie a samostatného pohybu ľudí so zrakovým znevýhodnením.

Informačný servis

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?