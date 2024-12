Na zaplatenie rôznych daní a správnych poplatkov vám stačí platobná karta, pripomína finančná správa

Pripomíname, že až pätnásť druhov daní a rôznych správnych poplatkov môžu klienti uhradiť platobnou kartou.

Online úhrada priamo pri realizácii spoplatneného úkonu cez portál finančnej správy (PFS) daňovým subjektom uľahčí a zjednoduší platby.

Od apríla sa menia sadzby

Uhradiť daň je možné prostredníctvom platobnej karty využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk.





Informovala o tom hovorkyňa finančnej správy Drahomíra Adamčíková.





Okrem daní je možné platobnou kartou uhrádzať aj správne poplatky priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS).





Novelou zákona o správnych poplatkoch s účinnosťou od 1. apríla tohto roka sa menia sadzby vybraných služieb poskytovaných finančnou správou.

Pevné poplatky bez výzvy

Správne poplatky určené pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní podania.

„Upozorňujeme, že v prípade neuhradenia spoplatneného podania do 31. marca 2024, daňový subjekt takéto podanie už nebude platiť v sume poplatku platného do konca marca tohto roka. Finančná správa mu po 1. apríli zašle výzvu na zaplatenie správneho poplatku s novou sumou,“ zdôrazňuje D. Adamčíková.





Na využitie tejto novej funkčnosti je potrebné, aby mal klient aktivovanú schránku na ÚPVS.





Poplatník môže zaplatiť správny poplatok aj v hotovosti, alebo platobnou kartou prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému (tzv. kiosk), alebo na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, alebo prostredníctvom mobilnej/webovej aplikácie eKolok.

Výnimkou je násobková služba

Príkaz na úhradu je klientovi spravidla doručený do jeho schránky do niekoľkých minút.





Výnimkou je situácia, keď žiadateľ zvolí službu, ktorej správny poplatok sa odvíja od počtu úkonov alebo strán.





Ide o tzv. násobkovú službu, kedy výšku správneho poplatku nie je možné určiť automatizovane, preto proces môže trvať dlhšie.





„Po zaplatení správneho poplatku dostane klient do elektronickej schránky na ÚPVS správu s názvom „Informácia o úhrade“, v ktorej sa nachádza tlačidlo s pokynom uložiť účtovný doklad. Ten si môže jednoducho stiahnuť a následne vytlačiť,“ dodala D. Adamčíková.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu