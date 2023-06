Na východ Slovenska dorazili počas Veľkej noci ďalší repatrianti, karanténne zariadenia sa rýchlo naplnili

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - Počas Veľkej noci prišli na východ Slovenska ďalší repatrianti, ktorí sa vrátili zo zahraničia individuálne a umiestňovaní sú aj do zariadení Košického samosprávneho kraja (KSK). Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Košický kraj pripravuje na príchod navrátilcov aj turistickú ubytovňu pri Obchodnej akadémii v Rožňave, ktorá mala pôvodne slúžiť na karanténu lekárov a zdravotníkov.

„Z internátu na Medickej síce začiatkom týždňa odišlo 200 repatriantov, ktorí boli testovaní na koronavírus s negatívnym výsledkom, no v týchto dňoch sa kapacity opäť naplnili. Pred sviatkami sme tu ubytovali takmer 220 ľudí, v sobotu ďalších sto. Nakoľko repatrianti sú, s výnimkou rodín, umiestňovaní sami do izieb s vlastnými sociálnymi zariadeniami, kapacity sa rýchlo míňajú,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Kapacity už sú naplnené aj v Škole v prírode v Kysaku. Umiestnených tu bolo 28 repatriantov, ktorí prišli na Slovensko prevažne z Čiech, Nemecka, Rakúska, Slovinska či Ukrajiny. Z dôvodu vysokého počtu individuálnych príchodov ľudí zo zahraničia, Košický samosprávny kraj musel uvoľniť ďalšie svoje zariadenie.

„Turistická ubytovňa pri Obchodnej akadémii v Rožňave mala pôvodne slúžiť pre prípadnú karanténu lekárov a zdravotníkov z Nemocnice sv. Barbory a Psychiatrickej liečebne v Rožňave. Aj toto zariadenie sme však museli pripraviť pre príchod repatriantov,“ informoval Trnka.

Košický samosprávny kraj zabezpečuje okrem samotného zariadenia aj dezinfekciu priestorov, hygienické balíčky pre každého repatrianta a pravidelnú stravu. Každý z navrátilcov je testovaný na koronavírus a to približne na šiesty deň od príchodu na Slovensko.

V sobotu boli testovaní navrátilci, ktorí prišli v pondelok 6. apríla z Tirolska v Rakúsku. Na testy čakajú na Školskom internáte na Medickej 2 v Košiciach. V tomto zariadení sa karanténa predĺžila štvorčlennej rodine, ktorá 31. marca pricestovala z Veľkej Británie. Dvaja členovia rodiny boli totiž pozitívne testovaní na koronavírus.

Viac k téme: COVID-19, karanténa, Koronavírus, Pandémia, repatriácia

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz