Na vesmírnej stanici ISS budú piecť koláče, dorazí cesto aj rúra

3.11.2019 (Webnoviny.sk) - Osadenstvo Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sa pripravuje na pečenie koláčov, ktoré americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) opisuje ako "prvé pečenie vo vesmíre".

K ISS v nedeľu z americkej Virgínie vyštartovala loď s kapsulou, ktorej obsahom je okrem iného aj špeciálna 3 700 kilogramov vážiaca "vesmírna rúra na pečenie", a tiež cesto a ďalšie suroviny potrebné na pečenie čokoládových koláčov, ktoré pripravili kuchári hotelovej siete DoubleTree.

