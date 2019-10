Na treťom bloku elektrárne Mochovce otestovali steny reaktora, ktoré ostro kritizovalo Rakúsko

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Na v súčasnosti dostavovanom treťom jadrovom bloku Atómovej elektrárne Mochovce prebieha veľká revízia. Ide o poslednú fázu neaktívnych skúšok pred uvádzaním tretieho mochoveckého bloku do prevádzky.

„Počas revízie vykonáme predpísané predprevádzkové kontroly všetkých dôležitých systémov a zariadení. Veľká revízia je nevyhnutným predpokladom pre začatie fyzikálneho a energetického spúšťania. Po ukončení veľkej revízie bude blok pripravený na pokračovanie do etapy aktívnych skúšok s palivom,“ uviedol pre agentúru SITA šéf spúšťania jadrového bloku Juraj Krasňanský.

Slovenské elektrárne, ktoré tretí a štvrtý jadrový blok v Mochovciach dostavujú, po horúcej hydroskúške vykonali aj takzvanú integrálnu skúšku pevnosti a tesnosti hermetickej zóny tretieho bloku.

Test hermetickej zóny

„Ide o jeden z najdôležitejších testov v procese prípravy na uvádzanie bloku do prevádzky. Pri tomto teste sa hermetická zóna, ktorú tvorí železobetónová konštrukcia budovy primárneho okruhu s 1,5 metra hrubými stenami, natlakovala na 150 kilopascalov (úroveň tlaku vody v hĺbke 15 metrov) a merala pevnosť stien a stropov na hranici hermetickej zóny a jej odolnosť voči únikom plynov,“ vysvetlil Krasňanský.

Dosiahnuté výsledky skúšky tesnosti hermetickej zóny sú podľa neho dvojnásobne lepšie ako limity stanovené Úradom jadrového dozoru SR. „Preukázali sme vysokú pevnosť a tesnosť hermetickej zóny a definitívne vyvrátili zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia rakúskych protijadrových aktivistov,“ konštatoval Krasňanský.

Rakúska organizácia GLOBAL 2000 v ostatných dňoch v rakúskych médiách šírila na základe utajovaného zdroja informáciu, že odolnosť stien reaktora je vplyvom vŕtania znížená.

Podetapy horúcej hydroskúšky

Horúca hydroskúška sa skladala z piatich podetáp, počas ktorých boli úspešne vykonané tlakové a tesnostné skúšky primárneho okruhu a reaktora pri nominálnych prevádzkových parametroch, teplote 265 °C a tlaku od 0,5 po 19,12 magapascalov (MPa), čo je 1,5-násobok tlaku počas bežnej prevádzky bloku.

Slovenské elektrárne vykonali aj funkčné skúšky zariadení primárneho okruhu a sekundárneho okruhu, skúšky bezpečnostných systémov, vzduchotechniky, elektročastí, systémov kontroly a riadenia, ako aj ďalších systémov. Preverili aj systémy a opatrenia vyplývajúce zo záťažových testov.

Celý priebeh horúcej hydroskúšky sledovali inšpektori Úradu jadrového dozoru SR. „Predbežné vyhodnotenie horúcej hydroskúšky zobral úrad na vedomie. Finálne stanovisko vydá po posúdení požadovaných analýz a záverečného vyhodnotenia programu skúšky verifikovanej vedeckým vedením spúšťania,“ uzavrel Krasňanský.

Oneskorenie a vyšší rozpočet

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce by mali Slovenské elektrárne uviesť do prevádzky niekedy začiatkom budúceho roka. Podľa plánov to pritom malo byť koncom tohto roka. Technická pripravenosť tretieho bloku na zavezenie paliva sa očakáva v priebehu leta tohto roku.

Od technickej pripravenosti stavby na zaváženie paliva po zavezenie paliva v zmysle príslušných povolení však môže uplynúť až osem mesiacov. Dostavba dvoch jadrových mochoveckých blokov si mala vyžiadať podľa posledných informácií 5,4 miliardy eur. Oneskorenie bude mať vplyv aj na navýšenie celkového rozpočtu dostavby oboch blokov, a to v predpokladanom objeme 270 miliónov eur.





Za posunutím termínu dostavby tretieho bloku bola dlhšia horúca hydroskúška, ako aj oneskorené stavebné práce. Oproti harmonogramu trvala horúca hydroskúška o mesiac a pol dlhšie. Dôvodom bola neplánovaná falošná aktivácia hasiaceho systému.

