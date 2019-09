Na súde vypovedali policajti, ktorí zasahovali pri brutálnom napadnutí Filipínca Henryho v Bratislave

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) - Okresný súd Bratislava I vo štvrtok v kauze násilnej smrti filipínskeho občana Henryho Acordu vypočúval svedkov, pričom vypovedali aj traja policajti, ktorí zasahovali na mieste incidentu v máji 2018. Podľa výpovedí počas hliadkovania spozorovali na Obchodnej ulici skupinku ľudí, pričom sa následne dozvedeli, že na mieste došlo k potýčke.

Prítomnosť aneuryzmy vylúčili

"Kričalo tam na nás naraz asi desať ľudí," povedal jeden z policajtov s tým, že dve cudzinky im povedali, že na zemi ležiaci muž bol napadnutý. Následne skontrolovali stav napadnutého a zadržali podozrivého, ktorý tvrdil, že bránil tie ženy a ten muž je pasák, povedal policajt.

Druhý dodal, že obžalovaný bol v čase ich príchodu pokojný a nekládol odpor. "Vravel, že poškodený predával dievčatá, preto ho napadol," povedal. Podľa tretieho z policajtov napadnutý Filipínec ešte dýchal, keď dorazili na miesto incidentu, neskôr ho však už museli oživovať.

Súd sa vo štvrtok zaoberal aj kauzou, ktorá bola medializovaná po smrti Acordu, že jeden z lekárov v Ružinovskej nemocnici manipuloval so zdravotnou dokumentáciou zosnulého. Údajne do jeho záznamov doplnil nález aneuryzmy (výduť na mozgovej tepne, pozn. SITA) s argumentáciou "veď je to mladý chalan (obžalovaný Juraj H. pozn. SITA), prečo by mal dostať 12 rokov, keď môže iba dva".





Lekár Vladimír J. vo štvrtok pred súdom trval na tom, že pri dodatočnom študovaní CT vyšetrení zosnulého aneuryzmu objavil. Prokurátorka však zdôraznila, že znalecké posudky prítomnosť aneuryzmy u zosnulého vylúčili. V tomto prípade bolo podľa nej vedené samostatné trestné stíhanie.

Filipínec zomrel v nemocnici

Pred súdom tiež vypovedal bývalý vedúci právneho oddelenia Univerzitnej nemocnice Bratislava, podľa ktorého na zvolanom lekárskom konzíliu nevedel Vladimír J. svoj krok vysvetliť. Následne bol podľa neho odvolaný z funkcie prednostu.

Obžalobe pre trestný čin zabitia Henryho Acordu čelí Juraj H. z Dunajskej Stredy. Incident sa odohral v sobotu 26. mája 2018 v skorých ranných hodinách na Obchodnej ulici v Bratislave. Acorda sa vtedy zastal dvoch žien, ktoré obťažoval 28-ročný Juraj.

Ten Acordu napadol, pričom ho aj kopol do hlavy. Filipínec 31. mája zomrel v nemocnici. Podľa obžaloby kopnutie na zemi ležiaceho Henryho spôsobilo krvácanie do mozgu, ťažký opuch a následnú mozgovú smrť.

Na januárovom pojednávaní obžalovaný pripustil spáchanie skutku, odmietol však úmysel zabiť. Celý skutok si podľa vlastných slov presne nepamätá. V inkriminovaný deň totiž navštívil firemný večierok svojho zamestnávateľa, kde vypil niekoľko pív. Potom navštívil ešte niekoľko podnikov, kde pil pivo aj tvrdý alkohol.

Psychiatrička mu predpísala lieky na upokojenie

Navyše si predtým dal lieky na upokojenie, ktoré mu predpísala psychiatrička. V súvislosti s útokom na Henryho uviedol, že si myslel, že nejakým spôsobom škodil dievčatám, s ktorými bol v meste. "Išli mi v hlave nejaké filmy," uviedol s tým, že Henryho považoval za pasáka. Zároveň trvá na tom, že poškodeného kopol len jedenkrát.





"Potom som volal políciu," povedal s tým, že poškodenému nechcel ani vážne ublížiť a už vôbec nie ho zabiť. "Nie som žiadny agresor, nikto ma tak nepozná," uviedol s tým, že odmieta tvrdenia, že by bol rasista. Svoje konanie označil za primitívne, chce však byť podľa vlastných slov odsúdený spravodlivo a nie na základe medializovaných informácií.





Obžalovaný Juraj H. je stíhaný väzobne. Súd vo štvrtok zamietol jeho žiadosť o prepustenie na slobodu. Voči tomuto verdiktu podal sťažnosť, ktorou sa bude zaoberať Krajský súd v Bratislave. Samotné pojednávanie bude pokračovať 14. mája.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !