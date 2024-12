Na stavenisku severného obchvatu Prešova robia prieskumy, pripravujú aj cestu k budúcemu tunelu Okruhliak

Na stavenisku druhej etapy severného obchvatu Prešova s budúcim tunelom Okruhliak na rýchlostnej ceste R4 začali s prvými prácami.

Pyrotechnický a archeologický prieskum sprevádzajú odstraňovanie kríkov a drevín, ako aj sondáže káblových a potrubných vedení pre plynulý začiatok prekládok inžinierskych sietí.

Nálezy z mladšej doby kamennej

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok informovala, že tieto činnosti vykonávajú aj v aktuálnom čase, avšak vždy v závislosti od poveternostných podmienok.

Výstavba ďalšej vyše 10-kilometrovej časti prešovského obchvatu odštartovala oficiálne koncom septembra. Stavbári pripravujú aj prístupovú cestu k portálu tunela Okruhliak, po ktorej sa dostanú ťažké mechanizmy, aby po terénnych úpravách mohli začať práce na jeho razení.

„Počas prvotných archeologických prác bolo objavených niekoľko lokalít s nálezmi predmetov z mladšej doby kamennej až vrcholného stredoveku, dokonca sme objavili pece z doby bronzovej,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Odstránili 6-tisíc stromov

V rámci pyrotechnického prieskumu skontrolovali cez 916-tisíc metrov štvorcových plochy a medzi nálezy sa zaradili aj delostrelecké granáty mínometné.

Aktuálnou prioritou sú prístupové cesty. Na celej trase budúcej R4 prebieha výrub drevín a kríkov, najviac zalesnenými sú lokality okolo portálov tunela Okruhliak.

„Zatiaľ bolo potrebné odstrániť 6-tisíc stromov a takmer 50-tisíc metrov štvorcových kríkov. Keďže trasa križuje vodné toky potokov Sekčov, Dzikov, Kapušanského potoka, ale aj železničnú trať, je potrebné vybudovať prístupové komunikácie k portálom tunela,“ priblížila hovorkyňa diaľničiarov.

Začnú vŕtať skúšobné pilóty

Po ukončení prieskumov budú pokračovať v zemných prácach a začnú vŕtať skúšobné pilóty pre mosty. Už od začiatku výstavby sú na mieste prítomní mnohí špecialisti a viacero mechanizmov – bagre, buldozéry, valce, nákladné autá, vŕtacie súpravy či žeriavy.





NDS koncom júna podpísala zmluvu s víťazným uchádzačom na výstavbu druhej etapy obchvatu Prešova na R4. Zhotoviteľom je Združenie R4 severný obchvat Prešova II. etapa na čele so spoločnosťou Eurovia SK. Ďalšími členmi združenia sú spoločnosti Eurovia CS, SMS, Váhostav – SK a TuCon.

Termín je do októbra 2027

Rýchlostnú cestu sa zaviazali vybudovať za 337,7 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) počas štyroch rokov, do októbra 2027. Oproti pôvodne odhadovaným nákladom stavebných prác 263 miliónov eur bez dane je zmluvná cena vyššia o takmer 75 miliónov eur, alebo o 28 percent.





Druhá časť obchvatu bude napojená na jestvujúcu cestnú sieť v križovatkách Prešov, sever a Kapušany. Súčasťou úseku bude takmer dvojkilometrový tunel Okruhliak. Na úseku bude 12 mostov a mimoúrovňová križovatka Kapušany.





Druhá časť prešovského obchvatu na R4 nadviaže na prvú etapu v dĺžke 4,3 kilometra s viac ako kilometrovým tunelom Bikoš. Tú po štyroch rokoch výstavby odovzdali do užívania motoristom 25. septembra.

