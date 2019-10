Na stavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 dohliada aj manažér životného prostredia

BRATISLAVA 17. októbra (WebNovinysk) - Koncesionár projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy má podľa koncesnej zmluvy záväzok zamestnať alebo inak zazmluvniť manažéra životného prostredia. V súčasnosti tento post zastáva Rosa Maria Martinez Plumed. Agentúru SITA o tom informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v reakcii na výzvu poslankyne Národnej rady SR a tímlíderky SaS pre životné prostredie Anny Zemanovej.

Poslankyňa vyzvala ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), aby informoval verejnosť, komu dal staviteľ diaľnice úlohu manažéra pre životné prostredie. Manažér by mal podľa poslankyne prevziať zodpovednosť za situáciu na stavbe v súvislosti s podozreniami, že na Žitný ostrov sa vyváža nebezpečný odpad pod budúcu diaľnicu. Manažér má podľa rezortu dopravy mať vhodnú odbornú kvalifikáciu pre poskytovanie poradenstva a koordinovanie všetkých otázok týkajúcich sa životného prostredia počas trvania zmluvy.

Nulová tolerancia voči prehreškom

"Koncesionár má povinnosť realizovať výstavbu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane zabezpečovania materiálov potrebných na výstavbu, pričom na tieto aktivity majú dohliadať príslušné orgány verejnej správy, a nie obstarávateľ stavieb," uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Ministerstvo dopravy navyše v rámci svojich možností preverovalo situáciu na stavbe a koncesionár sa vedel preukázať všetkými potrebnými dokumentmi, ktoré preukazovali pôvod použitého materiálu. "Minister dopravy však v spolupráci s ministrom životného prostredia už začiatkom leta navštívili stavbu, kde sa touto situáciou zaoberali a jasne deklarovali, že ak príslušné orgány zistia porušenie environmentálnych pravidiel, tak bude voči prehreškom nulová tolerancia," dodala Ducká.

Riziko znečistenia Žitného ostrova

Poslankyňa Zemanová reagovala na zásah polície v okolí Bratislavy v spojitosti s nelegálnym nakladaním s odpadom. Neoficiálne sa objavili informácie, že to mohlo súvisieť s vývozom kontaminovaných materiálov z bývalej autobusovej stanice v Bratislave na stavbu bratislavského obchvatu.





"Len pred pár dňami som upozornila na podozrenia, že pre výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 sa na Žitnom ostrove nezákonne ťaží štrk. Životný ostrov je naša najväčšia zásobáreň pitnej vody, akékoľvek nezákonné zásahy na tomto území spôsobujú riziko, že si znečistíme našu vodu," uviedla Zemanová. Žitný ostrov je podľa nej ťažko skúšaný okrem ťažby štrku aj skládkou vo Vrakuni, atrazínovým znečistením či rozsiahlymi výrubmi lesov.

Koncesionár projektu D4/R7 Zero Bypass Limited na čele so španielskou spoločnosťou Cintra, resp. hlavný zhotoviteľ stavby D4R7 Construction, s. r. o., sa k otázkam agentúry SITA nevyjadrili. Nedávno však vyhlásili, že materiál používaný na stavbu bratislavského obchvatu disponuje platnými certifikátmi kvality materiálu zohľadňujúcimi všetky príslušné normy jeho použitia.

Neopodstatnené podnety

"Podnety týkajúce sa úhynu živočíchov či znečistenia podzemnej vody, ktoré boli pripisované stavebnej činnosti, sa preukázali ako neopodstatnené. Vhodnosť všetkého stavebného materiálu je pravidelne kontrolovaná nezávislými certifikovanými laboratóriami pre vylúčenie akéhokoľvek ohrozenia životného prostredia," oznámili koncesionár a hlavný zhotoviteľ stavby D4 a R7.





Práce na stavenisku podľa nich pravidelne kontroluje nezávislý dozor v súlade so zmluvou. "Výsledky chemických testov vylúčili možnosť kontaminácie materiálov, ktoré sú použité v záplavovom území Dunaja, a nepreukázali žiadne prekročenie zákonom určených limitov, a to ani v lokalite Jarovecké rameno," dodali Zero Bypass Limited a D4R7 Construction.

