Na Srí Lanku by mohla ísť ďalšia slovenská Božena4+, už sú ich tam desiatky

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) - Krupinská spoločnosť Way Industries rokuje o dodávke ďalšieho odmínovača Božena 4+ na Srí Lanku. Ako v piatok spoločnosť informovala, kontrakt by mohol byť podpísaný do konca tohto roka.

Podporujú mierotvorný proces

V súvislosti s veľkonočnými teroristickými útokmi v tejto ázijskej krajine generálny riaditeľ firmy Jozef Marinič uviedol, že spoločnosť je pripravená naďalej podporovať bezpečnosť a mierotvorný proces na Srí Lanke, ako aj pomáhať civilnému obyvateľstvu. V rokoch 2003 až 2010 dodali krupinskí strojári na Srí Lanku celkovo 20 kusov odmínovacej technológie Božena.

„Pre potreby tamojšej armády sme vyexpedovali dva kusy verzie Božena 4 a osemnásť kusov verzie Božena 4+. Slovenský odmínovač pomohol vyčistiť oblasti pre výstavbu ciest a infraštruktúry, poľnohospodárske plochy a obydlia civilných obyvateľov,“ vysvetlil Marinič.

Odmínovač Božena nasadila srílanská armáda najmä na severe ostrova, ktorú najviac ohrozovali útoky militantnej organizácie Tamilskí tigri. Odmínovacie práce prebiehali najmä v provinciách Batticaloa, Kilinochi, Mullaitivu, Mallav a Vavuniya.

Dodávajú aj náhradné diely

„V súčasnosti rokujeme o dodávke ďalšieho kusu odmínovača Božena 4+ na Srí Lanku, pričom k podpis kontraktu by mohlo prísť do konca tohto roka,“ poznamenal Marinič.

Okrem priamych dodávok technológií zabezpečujú krupinskí strojári pre miestne ozbrojené zložky aj prísun náhradných dielov a servisné aktivity.

„Na Srí Lanke sme tiež zabezpečili šesť obslužných školení vojakov, pričom zamestnanci Way Industries sa zúčastnili priamo aj reálneho odmínovania v teréne,“ uzavrel Marinič.

Výrobné portfólio spoločnosti Way Industries tvoria predovšetkým šmykom riadené nakladače, odmínovacie a bezpečnostné systémy. Spoločnosť už vyexpedovala viac ako 200 odmínovačov Božena do viac ako 30 krajín sveta. Slovenské odmínovacie systémy boli tiež použité v rámci globálnych mierových operácií v Iraku, Afganistane, Etiópii, Kosove či v Chorvátsku.





