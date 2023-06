Na Slovensku zomrelo v apríli najmenej ľudí za posledných osem mesiacov, desiatky ľudí podľahli aj covidu

Na Slovensku za mesiac apríl zomrelo najmenej ľudí za posledných osem mesiacov. Celkovo zomrelo na Slovensku takmer 4,5-tisíca osôb.

Celková nadúmrtnosť sa v apríli znížila na tri percentá, pričom marci predstavovala 20 percent. COVID-19 sa podieľal na úmrtiach na úrovni viac ako šesť percent.

Výrazne menej osôb ako pred pandémiou zomrelo v produktívnom veku a v Bratislavskom kraji.

Najvýraznejší pokles v produktívnom veku

Pokles bol zaznamenaný aj pri najčastejších príčinách úmrtí, a to choroby obehovej sústavy a nádory. Infekcii COVID-19 podľahlo takmer 290 osôb. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí. Informovalo o tom Oddelenie komunikácie Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) v tlačovej správe.

„Nadúmrtnosť sa znížila najmä z dôvodu nižšieho počtu zomretých v dvoch najčastejších príčinách úmrtí – pri chorobách obehového systému a nádoroch. Počet osôb zomierajúcich na nádory je na Slovensku už šesť mesiacov za sebou nižší ako päťročný priemer pred pandémiou,“ uviedla riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

Horšia situácia u mladších seniorov

Nižší počet zomretých osôb zaznamenali aj v predproduktívnom od 0 do 14 rokov a v produktívnom veku od 15 do 64 rokov. V apríli to bol u ľudí v produktívnom veku zatiaľ najvýraznejší pokles oproti predchádzajúcim rokom.





Nadúmrtnosť sa prejavovala počas prvých štyroch mesiacov tohto roka v skupine seniorov nad 65 rokov. V apríli tohto roka dosiahla 10 percent. Horšia situácia bola v podskupine mladších seniorov od 65 do 74 rokov, v ktorej v apríli zomrelo o 19 percent osôb viac oproti päťročnému priemeru.





„Významné zníženie nadúmrtnosti sa počas apríla prejavilo vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. V Bratislavskom dokonca počet úmrtí klesol o osem percent pod priemernú hodnotu posledných piatich rokov pred pandémiou. Stále mierne nadpriemerné hodnoty pretrvávali najmä v Trenčianskom (deväť percent) a Prešovskom kraji (desať percent),“ dodala Podmanická.

Na koronavírus zomrelo 289 osôb





Z hľadiska príčin úmrtí pretrvával vyšší počet osôb, ktoré zomreli na následky infekcie COVID-19. Aj keď bol ich počet o tri štvrtiny nižší než minulý rok, na vírus zomrelo vo štvrtom mesiaci tohto roka 289 osôb. Infekcia COVID-19 si v apríli udržala v rebríčku najčastejších príčin úmrtí štvrté miesto.

Z regionálneho hľadiska najväčší, viac ako desaťpercentný podiel na celkovom počte úmrtí mal vírus COVID-19 v Trenčianskom kraji. Naopak, najnižší podiel zaznamenal Košický kraj, a to štvorpercentný podiel všetkých zomretých v apríli tohto roku.

Nádory a choroby dýchacej sústavy

V štruktúre úmrtí aj v apríli dominovali na Slovensku choroby obehovej sústavy, ktoré spôsobili 44 percent úmrtí. Zomrelo na ne dvetisíc osôb. Výraznejšia podúmrtnosť sa prejavila u ľudí v produktívnom veku, naopak nadúmrtnosť sa pri chorobách obehovej sústavy prejavila najmä vo vekovej skupine mladších seniorov, a to na úrovni päť percent.





Na druhom mieste medzi príčinami úmrtí zostali nádory, ktorým podľahlo 952 osôb. V apríli však na tieto príčiny zomrelo menej ľudí ako bol päťročný priemer, aktuálne o 12 percent. Treťou najčastejšou príčinou s podielom 11 percent boli choroby dýchacej sústavy. Na choroby dýchacej sústavy v marci zomrelo 483 osôb.

