Na Slovensku vzrástol počet ľudí bez náboženského vyznania. Ako sú na tom jednotlivé cirkvi?

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - K rímskokatolíckemu vierovyznaniu sa v sčítaní prihlásilo 55,8 percent obyvateľstva, oproti poslednému sčítaniu ich podiel poklesol o viac ako šesť percentuálnych bodov.

V absolútnych číslach predstavuje počet rímskokatolíckych veriacich viac než tri milióny obyvateľov.

Vzrástol počet obyvateľov bez náboženského vyznania, je ich temer 1,3 milióna, čo predstavuje necelých 24 percent obyvateľstva.

Kalvínske vyznanie je na štvrtom mieste

Na stránke scitanie.sk o tom informoval Štatistický úrad SR. Druhou najpočetnejšou skupinou sú veriaci evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania. Je ich takmer 290-tisíc, čo predstavuje podiel 5,3 percenta.

Obyvatelia hlásiaci sa ku gréckokatolíckej cirkvi predstavujú štyri percentá populácie. S 218-tisíc príslušníkmi sú tretím najpočetnejším vierovyznaním.

Na štvrtej pozícii je Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, teda kalvínske vyznanie, ku ktorému sa prihlásilo 1,6 percenta obyvateľov a obyvateliek SR. K ostatným náboženským vyznaniam sa hlási menej než jedno percento obyvateľstva. V prípade Pravoslávnej cirkvi ide o 0,93 percenta, čiže 50 677 obyvateľov.

Svedkovia Jehovovi, Islam a budhizmus

Náboženskú spoločnosť Svedkovia Jehovovi v Slovenskej republike uviedlo v sčítaní čosi vyše 16-tisíc osôb. K židovskému vierovyznaniu sa prihlásilo 2 007 osôb. Menej než jedno percento obyvateľstva sa v sčítaní prihlásilo aj k Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednote baptistov v SR či k Starokatolíckej cirkvi.

Na Slovensku je tiež podľa sčítania viac než 6 700 ľudí, ktorí sa hlásia k budhizmu. Islam uviedlo pri sčítaní necelých 3 900 obyvateľov a k hinduizmu sa hlási 975 obyvateľov a obyvateliek Slovenska. Viac ako 4-tisíc respondentov uvádzalo pohanstvo a prírodné duchovno, a k iným či nepresne určeným cirkvám sa prihlásilo temer 11-tisíc obyvateľov. Prináležitosť k ad hoc hnutiam uviedlo 16 186 ľudí, čo je 0,3 percenta.

Iné náboženstvá vyznáva o čosi menej než 14 700 osôb. U temer 354-tisíc obyvateľov a obyvateliek ich náboženské vyznanie nebolo zistené.

