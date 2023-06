Na Slovensku v treťom kvartáli tohto roka zamestnanosť medziročne vzrástla o 0,2 percenta

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnanosť na Slovensku v treťom kvartáli tohto roka medziročne vzrástla o 0,2 percenta. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, zamestnanosť v júli až septembri tohto roka podľa rýchleho odhadu štatistov dosiahla takmer 2 milióny 397-tisíc osôb. Po očistení o sezónne vplyvy sa celková zamestnanosť v treťom štvrťroku tohto roka medziročne zvýšila takisto o 0,2 percenta a oproti druhému štvrťroku tohto roka o 0,3 percenta.

Na trhu práce sa problémy s nedostatkom čipov a iných materiálov podľa analytika VÚB banky Michala Lehutu zatiaľ veľmi neprejavili. Zamestnanosť po sezónnom očistení podľa neho pridala ďalších 7-tisíc pracovných miest.

Klesala aj miera nezamestnanosti registrovaná na úradoch práce, a to zo 7,8 percenta na 7,3 percenta, rástli priemerné mzdy vo vybraných odvetviach. To podľa analytika pomohlo segmentom naviazaným na domáci dopyt, teda napríklad maloobchodu, ale aj predaju áut, či ubytovaniu a odvetviam informácií a komunikácie. Veľmi dobre sa podľa Lehutu darilo aj veľkoobchodu.

Rýchly odhad zamestnanosti štatistici na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnia, doplnia o štruktúry jednotlivých ukazovateľov a publikujú 3. decembra tohto roka.

