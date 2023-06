Na Slovensku stúpli počty nakazených o 154, pribudli aj úmrtia

PCR testy potvrdili v stredu na Slovensku 154 pozitívnych na koronavírus. Laboratóriá ich v daný deň vykonali 885.

Za uplynulý deň pribudli tri úmrtia na COVID-19. Od začiatku pandémie si nový koronavírus vyžiadal už 20 750 obetí.

Od marca budúceho roka sa má rozšíriť zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú podaním lieku proti ochoreniu COVID- 19.

Návrhom novely zákona o liekoch, ktorý rezort zdravotníctva predložil do pripomienkového konania, sa odstraňuje rozdiel v zodpovednosti štátu po podaní očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2 a lieku proti ochoreniu COVID-19.

Za škodu na živote a zdraví spôsobenú od 26. decembra 2020 okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe podaného lieku, by mal podľa navrhovanej novely zákona zodpovedať štát. Ide o liek, ktorého terapeutické použitie pre skupinu pacientov povolilo na území Slovenska ministerstvo zdravotníctva.

Novela zákona o liekoch má okrem toho umožniť očkovanie v lekárňach, lepšiu dostupnosť nových liekov pre pacientov, či úpravu vzťahov medzi odbornými a všeobecnými lekármi pri predpisovaní humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

„Výhodou je rýchla a pohodlná dostupnosť verejných lekární, čo predstavuje jednoduchší prístup k očkovaniu, najmä pre zdravých a zamestnaných obyvateľov,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva k zavedeniu možnosti očkovať v lekárňach.

Očkovanie v lekárňach bude vykonávať farmaceut s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti. V prvej fáze by išlo o očkovanie proti chrípke, prípadne pri zhoršenej epidemiologickej situácii proti COVID-19.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz