Na Slovensku stúpa počet ponúk na čiastočnú prácu z domu, iné firmy majú home office medzi benefitmi

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - Kým pred pandémiou iba niekoľko firiem poskytovalo svojim zamestnancom možnosť, aby pracovali z domu, uplynulé dva roky zmenili fungovanie väčšiny spoločností. V tomto roku narástol počet ponúk, ktoré ponúkajú uchádzačom o zamestnanie čiastočnú prácu z domu.

Zamestnávatelia ponúkajú aj prácu na diaľku, týka sa však väčšinou vysokošpecializovaných IT pozícií. Spoločnosť Profesia o tom informovala v tlačovej správe.

Jeden z firemných benefitov

Zamestnávatelia v súčasnosti publikujú na portáli Profesia.sk 603 ponúk práce na diaľku, v rámci ktorej zamestnanec nemusí prichádzať na pracovisko a pridelené úlohy vykonáva len v domácich podmienkach. Narastá aj podiel inzerátov ponúkajúcich čiastočný home office, teda kombináciu práce z domu a aktivít vykonávaných v kancelárii. Momentálne ich portál Profesia.sk eviduje 2 729 a tvoria 11 percent zo všetkých aktuálnych ponúk práce.

Úplný home office poskytujú zamestnávatelia najčastejšie v sektore informačných technológií, v telekomunikáciách, v rámci zákazníckej podpory, v marketingu či v oblasti ľudských zdrojov.

Voľné sú stovky pracovných miest

Hybridný model, kombináciu práce z domu a kancelárie, ponúkajú firmy najmä pre IT odborníkov, programátorov či špecialistov v poisťovníctve či v administratíve. Na Slovensku sa najťažšie získavajú ľudia v oblasti informačných technológií, preto je možné, že sa ich firmy týmto spôsobom snažia osloviť.

Viac než 1 200 pracovných miest na čiastočný home office ponúkajú zamestnávatelia v oblasti informačných technológií, viac než 500 miest je dostupných v sektore ekonomika, financie, účtovníctvo, ale aj mnoho príležitostí hybridnej formy práce nájdu uchádzači o zamestnanie aj v administratíve alebo bankovníctve.

Ľudia sa pomaly vracajú do kancelárií a prechádzajú na hybridný model práce, domáceho prostredia majú už po krk

Slovensko má za sebou štyri vlny pandémie koronavírusu, počas ktorých bol povinný alebo minimálne odporúčaný home office.

Aktuálne na Slovensku nemáme už takmer žiadne protipandemické opatrenia a pred niekoľkými týždňami zanikla dokonca aj povinnosť nosiť respirátory či rúška.

Uvoľnenie pociťujú aj administratívne budovy, ktoré evidujú narastajúci počet zamestnancov.

Hybridný model práce

„Predpokladáme, že počet zamestnancov v kanceláriách v nasledujúcich mesiacoch ešte porastie. Stavy spred pandémie ale v najbližšom období neočakávame, nakoľko väčšina spoločností v súčasnosti preferuje hybridný model práce, teda striedanie kancelárie s prácou z domu. Od nájomcov ale vieme, že home officu sa už „presýtili“ a svojich zamestnancov chcú a potrebujú mať na pracovisku,“ hovorí investičný riaditeľ Wood & Company Martin Šmigura.

Aj v odvetviach, kde je home office možný, prináša z dlhodobého hľadiska problémy. Človek je tvor spoločenský a osobný kontakt hrá v práci stále prím pred sterilitou online prostredia.

Izolovanosť sa odzrkadlí na psychickej pohode

„Pri dlhodobej práci z domu je naše psychické zdravie ohrozené zvýšenou úzkosťou a depresiou. Na začiatku to môže vyzerať ako osamelosť alebo pocit odlúčenia – nemám sa na koho obrátiť s problémom. Pri home office sa stráca jasná deliaca čiara medzi domácim a pracovným prostredím – ešte pošlem tento email a umyjem riad. Toto môže v konečnom dôsledku nárazovo zvyšovať psychologickú a emočnú záťaž,“ konštatuje psychológ z centra INLY Miloš Poštek.

Novým takpovediac normálom sa stáva mix práce z domu a v kancelárii. Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu spoločnosti Profesia a iniciatívy Open HR forum, podľa ktorého uprednostňuje hybridný model práce až 54 % zamestnancov.

Výlučne v kancelárii chce pracovať 38 % zamestnaných. Výkon práce výlučne z domu preferuje iba 8 % opýtaných. Hybridný model spočíva v tom, že niekoľko dní v týždni vykonáva zamestnanec svoju prácu na pracovisku a zvyšné dni pracuje z domu, napríklad v pomere 3:2.

Menšie kancelárie nie sú v kurze

Jedným z mýtov je, že hybridný model práce prináša so sebou záujem firiem o menšiu výmeru kancelárskych priestorov. No opak je pravdou.





Väčšina firiem žiadne zmeny týkajúce sa výmery neuskutočnila a ani to nemá v pláne. Potvrdzuje to aj prieskum realitno-poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield zo záveru roka 2021.





Podľa týchto údajov má až 91 % firiem na Slovensku jasnú víziu o veľkosti svojich prenajímaných kancelárskych priestoroch, čo je dôkazom ústupu neistoty, ktorá panovala po vypuknutí pandémie.

Až 60 % z oslovených firiem v tomto roku nemá v pláne meniť prenajatú kancelársku plochu, zväčšovať priestory plánuje dokonca 12 % spoločností a k zmenšovaniu pristúpi zrejme 19 % opýtaných firiem.

Open space sa stávajú minulosťou





Firmy nemenia teda ani tak výmeru prenajatých priestorov ako ich usporiadanie. Upúšťajú od open space usporiadaní a požadujú viac flexibilných priestorov, kde sa budú môcť ľudia stretávať.

Podľa údajov spoločnosti Cushman & Wakefield medzi najčastejšie zmeny patria dispozičné zmeny pomocou stavebných úprav alebo nábytkových prvkov, zväčšenie oblasti sociálnych zón, zníženie obsadenosti kancelárskych priestorov napríklad rotáciou zamestnancov, zvýšenie počtu malých a naopak zníženie počtu veľkých konferenčných miestností.





Dobrou správou je, že firmy plánujú zvyšovať aj počty zamestnancov.





