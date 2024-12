Na Slovensku sa opäť rozfúkal silný vietor, meteorológovia vydali aj výstrahu druhého stupňa

V Popradskom okrese meteorológovia upozorňujú aj na vietor v podhorí. Výstraha 1. stupňa platí do piatka do 9:00. Vietor dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 - 135 km za hodinu. Predpokladaná rýchlosť vetra je v tejto ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje možné nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.