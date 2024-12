Na Slovensku sa objavuje aj nový druh veľkého kliešťa. Na prvý pohľad pripomína pavúka

Česko zaplavujú nové druhy kliešťov. Biologické centrum AV ČR informovalo o stovkách nálezov pijaka lužného a tiež výskyte tropického kliešťa rodu Hyalomma. Výnimkou nie je ani Slovensko.

Podľa vedcov pochádzajú kliešte rodu Hyalomma z južnej Európy a subsaharskej Afriky.

Od iných kliešťov sa odlišujú najmä veľkosťou – po nasatí krvi sa môžu zväčšiť až na 2,5 centimetra.

Hrozba nových infekčných ochorení

S exotickými druhmi kliešťov hrozí aj šírenie exotických chorôb. Kliešte Hyalomma napríklad môžu prenášať krymsko-konžskú hemoragickú horúčku, našťastie sa ale ľudským hostiteľom zvyknú vyhýbať a väčšinou parazitujú na veľkých kopytníkoch, najmä na koňoch.

Exotické kliešte máme aj na Slovensku

Podľa parazitológa Michala Stanka z Parazitologického ústavu SAV sa tieto druhy kliešťov vyskytujú aj na Slovensku.





„V Čechách je podstatne menej druhov kliešťov ako na území Slovenska. Kým spomínaný pijak lužný (Dermacentor reticulatus) v Čechách nebol registrovaný, na južnej Morave bol bežný i v minulosti. Na Slovensku sa tento druh bežne vyskytuje na Záhorí, Podunajskej nížine, južných oblastiach stredného Slovenska, v Slovenskom krase i na Východoslovenskej nížine. Podobne aj Považím preniká vyššie pozdĺž Váhu, lokálne tiež v niektorých oblastiach stredného Slovenska aj vyššie nielen okolo Ipľa,“ vysvetľuje odborník.





Na Slovensku sa najčastejšie vyskytuje päť druhov kliešťov, ale parazitológovia na našom území celkovo zaregistrovali už okolo 22 rôznych druhov tohto živočícha.





Kliešte Hyalomma pripomínajú pavúčika

V našej prírode by ste našli aj kliešte rodu Hyalomma – ich výskyt bol podľa docenta Stanka u nás viackrát zaznamenaný.





Ako dodáva parazitológ, ich vývojový cyklus je zaujímavý – kým larvy a nymfy tohto kliešťa sa objavujú na vtákoch, dospelé jedince kliešťa na veľkých cicavcoch.





Kliešťa rodu Hyalomma sú naozaj veľké a laikovi môžu pripomínať pavúčika. Rozoznateľné sú podľa prúžkov svetlej farby na nohách.





Podľa docenta Stanka sú to veľmi rýchli bežci, ktorí na svojho hostiteľa nečakajú pokojne v tráve alebo kríčkoch ako iné kliešte, ale dokážu naňho cielene vybehnúť, keď sa pasie v tráve.





„Zbierali sme ho napríklad v Chorvátsku, Bulharsku, bežný je v Turecku. Kliešt bol registrovaný i v Maďarsku s dovezeným dobytkom z juhu, z Balkánu,“ dopĺňa parazitológ.









