Na Slovensku sa kradlo ako po nebohom, Matovič výslednú podobu rozpočtu hodil na SaS

14.10.2021 (Webnoviny.sk) - Aktuálne schválený rozpočet verejných financií je podľa podpredsedu vlády a ministra financií Igora Matoviča zodpovedný a zameraný na znižovanie deficitu verejných financií. „Ľudom sme sľúbili, že budeme rozpočtovo zodpovední. Teda, že po nás bude na dôchodky, sociálne dávky a podobne,“ povedal vo štvrtok po rokovaní vlády.

Podľa Matoviča na Slovensku doteraz 30 rokov vládli vlády, ktoré neboli schopné nič usporiť. „Na Slovensku sa kradlo ako po nebohom,“ povedal Matovič.

Historický krok pri znížení deficitu

Predseda vlády Eduard Heger sa poďakoval členom vlády za konsenzuálny prístup k rozpočtu verejných financií. „Je to odkaz všetkým tým jazykom, ktoré sa snažia vytvárať dojem, že veci nefungujú,“ povedal Heger. Rozpočet schvaľovať v týchto časoch nie je podľa neho ľahké, teda počas pandémie a turbulencií, kedy nie je isté, ako sa bude vyvíjať svetová ekonomika.

„Igor Matovič je v tomto naozaj precízny a dbá o dobro občanov,“ povedal Heger.

Štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek nazval schválený rozpočet zodpovedným preto, že nakladá efektívne s peniazmi daňových poplatníkov. „Zníženie deficitu o polovicu je historickým krokom,“ povedal Klimek. Taktiež rozpočet považuje za prorastový. Z hľadiska investícií totiž má Slovensko šancu zažiť historický investičný boom. Budúci rok budeme mať totiž k dispozícii takmer 6 mld. eur na investície z plánu obnovy. „To je o polovicu viac než priemer uplynulých rokov. To je presne to, čo potrebujeme, aby sa Slovensko nakoplo do budúcich rokov,“ skonštatoval Klimek.

Výsledná podoba podmienená schvaľovaním zákonov

Matovič zopakoval, že výsledná podoba rozpočtu verejnej správy na budúci rok bude podmienená schvaľovaním ústavných zákonov. Žiada, aby pred schválením rozpočtu koalícia schválila dôchodkovú reformu, výdavkové stropy a dlhovú brzdu. Ak sa tak stane, rozpočet predloží s budúcoročným deficitom 4,94 % HDP. Ak sa tak nestane a tieto reformy neprejdú, predloží rozpočet s deficitom 4,3 % HDP, čo bude znamenať menej prostriedkov pre budúci rok. Matovič si myslí, že strana SaS bude vetovať dlhovú brzdu, no chce veriť, že sa tak nestane. „Má to v rukách strana SaS,“ povedal šéf rezortu financií. Nepočíta totiž s tým, že pri ústavných zákonoch ich podporia opoziční alebo nezaradení poslanci.

Deficit verejných financií Slovenska by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,94 % hrubého domáceho produktu. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by mali byť na úrovni 44,174 mld. eur a výdavky 49,387 mld. eur. Samotný štátny rozpočet počíta s príjmami vo výške 19,97 mld. eur a výdavkami v sume 25,45 mld. eur.

