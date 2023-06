Na Slovensku sa čoskoro spustí registrácia na očkovanie vakcínou od firmy Novavax

Ministerstvo zdravotníctva SR spúšťa od utorka 15. februára registráciu na očkovanie vakcínou Nuvaxovid od spoločnosti Novavax.

Ako informoval rezort, vakcína bude určená pre prvé, ako aj posilňujúce dávky.

Automatické plánovanie druhých dávok bude stanovené najskôr na 21. deň po aplikovaní prvej dávky. Prihlásiť sa budú môcť osoby staršie ako 18 rokov. Celkovo má Slovensko zakontrahovaných 600-tisíc dávok tejto vakcíny.

Na Slovensko príde nová vakcína proti koronavírusu, ešte nie je jasné ako sa bude používať a kombinovať





Nová vakcína od Novavaxu by mala na Slovensko prísť 21. februára. V relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo to oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Hneď na to by sa mala distribuovať do nemocníc a vakcinačných centier. Celkovo by na Slovensko malo prísť 340-tisíc kusov uvedenej vakcíny. O tom, ako sa bude používať a kombinovať, sa rozhodne v najbližších dňoch.





Podľa ministra by uvedená vakcína mohla mierne zvýšiť mieru zaočkovanosti. Domnieva sa však, že sme v tejto oblasti dosiahli „strop“. Vyzdvihol rýchle podávanie tretej posilňujúcej dávky a opätovne ľudí vyzval na očkovanie. Upozornil, že bude podľa všetkého základným predpokladom cestovania medzi jednotlivými krajinami.









Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?