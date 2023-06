Na Slovensku minulý rok hniezdilo nadpriemerne veľa bocianov, odchovali skoro 3-tisíc mláďat

Rok 2021 bol z hľadiska hniezdenia bociana bieleho nadpriemerne dobrý. Ochranári zaznamenali vysoký počet odchovaných mláďat, ktorých bolo 2 997. Najstarším sčítaným bocianom bol 14-ročný bocian v obci Kráľ v okrese Rimavská Sobota.

Informuje o tom Zelená linka – linka prvého kontaktu a nahlasovanie environmentálnych priestupkov na sociálnej sieti.

Dobrou správou je, že počet obsadených hniezd na stĺpoch elektrického vedenia klesá. V roku 2000 ich bolo 367, v roku 2021 sa ich počet znížil na 165.

Bocian biely patrí na Slovensku medzi chránené živočíchy. Pravidelné sčítavanie a ich monitorovanie prebieha od roku 1977.

