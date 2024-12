Na Slovensku by mala do roku 2030 stúpnuť zamestnanosť a miera vzdelávania, štát chce znížiť chudobu

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Do roku 2030 by sa mala na Slovensku zvýšiť miera zamestnanosti obyvateľov vo veku od 20 do 64 rokov na 76,5 % a to najmä zvýšením zamestnanosti mladých ľudí, starších pracovníkov, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou a osôb so zdravotným postihnutím. Stúpnuť by mala miera vzdelávania, a to tým, že na odbornej príprave by sa malo každoročne zúčastňovať aspoň 50 percent dospelých.

Štát tiež bude podporovať sociálne začleňovanie, najmä prostredníctvom znižovania chudoby tak, aby sa do roku 2030 počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením znížil o 70-tisíc. Ide o národné ciele v rámci akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv (EPSP), ktoré v stredu schválila vláda.

„Vláda má ambíciu stanoviť ciele, ktoré sú reálne a musia reflektovať individuálne podmienky Slovenska. Navrhnuté ciele sú zosúladené s hlavnými cieľmi EÚ a zohľadňujú makroekonomickú a fiškálnu pozíciu Slovenska," uvádza sa v schválenom materiáli.

Akčný plán EPSP schválili lídri členských krajín EÚ na sociálnom samite v Porte v máji 2021 a následne ho v júni 2021 odobrila Európska rada. Ide o politickú iniciatívu, ktorá má ambíciu, materializovaním 20 princípov obsiahnutých v Európskom pilieri sociálnych práv, prispieť k budovaniu silnej sociálnej Európy na pozadí obnovy z post-pandemickej krízy, ako aj megatrendov digitalizácie, klimatických a demografických zmien.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu