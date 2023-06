Na Slovensko sa dovážajú mesačne tisíce áut zo zahraničia, zvyšuje sa tak vek vozového parku

Slováci stále vo veľkom dovážajú osobné autá zo zahraničia. Každý mesiac ich na našich cestách pribudne v priemere 5-tisíc.

Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR atakujú individuálne dovozy za prvých päť mesiacov tohto roka 26,5 tisíca.

V samotnom máji si Slováci individuálne doviezli 5,3 tisíca osobných vozidiel. V apríli to bolo takmer 5-tisíc áut a v marci rekordných 6,7 tisíca. Prvé dva mesiace v aktuálnom roku boli individuálne dovozy zo zahraničia najnižšie a neprekročili 5-tisícovú hranicu. V januári dosiahli 4,7 tisíca a vo februári 4,8 tisíca.

Podľa údajov Zväzu automobilového priemyslu SR tvorili najpočetnejšiu skupinu vlaňajších individuálnych dovozov vozidlá do desiatich rokov. Za celý rok 2022 ich na Slovensku pribudlo asi 15,6 tisíca a predstavovali tak viac ako štvrtinu všetkých dovozov. Na ďalších dvoch priečkach sú autá do päť a do pätnásť rokov. Obe tvoria niečo viac ako pätinu všetkých dovozov.

Slováci si však zo zahraničia doviezli aj vozidlá staršie ako 15 rokov. Spolu ich bolo približne 9,6 tisíca, čo predstavuje asi 16 % podiel.

Zmenu by v tomto smere mala priniesť úprava registračných poplatkov. Tú zavádza novela zákona o správnych poplatkoch, ktorú v polovici marca schválil parlament. V rámci nej poslanci podporili pozmeňujúci návrh Mariána Viskupiča (SaS).

Ten tabuľku výkonov upravuje na rozsah 33 až 1 000 eur s účinnosťou od 1. júla tohto roka. Podľa novely bude maximálny poplatok na nové autá 400 eur. Veľmi staré a zároveň veľmi výkonné autá budú mať poplatok maximálne 1 000 eur.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz