Na Slovensko dorazí babie leto, teploty stúpnu až k 25 stupňom Celzia

Od stredy sa začne otepľovať a v závere týždňa by na naše územie malo doraziť Babie leto. "Už v piatok by teplota počas dňa mala na našom území stúpať aj nad 20 stupňov Celzia a pred nami sa črtá slnečný a teplý víkend. Pri slnečnom počasí by denné teploty mali stúpať na 16 až 23 stupňov Celzia".