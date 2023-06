Na slávnostnom otvorení MFF Art Film Fest ocenili Zdenu Studenkovú a Milana Lasicu

19.6.2023 (SITA.sk) - ročník najstaršieho a najväčšieho slovenského filmového festivalu odštartoval už tradične otváracím ceremoniálom, ktorý sa konal v košickej Kunsthalle.

V piatok 16. júla sa v nej zišli zástupcovia filmárskej a kultúrnej branže, všetkých oblastí politického, spoločenského a života Košíc resp. východného Slovenska, zástupcovia médií a filmoví fanúšikovia.

Na otváracom ceremoniáli, ako to už býva zvykom, so slávnostnými príhovormi vystúpili aj najvyšší predstavitelia samosprávneho kraja a mesta Košice. Predseda KSK Rastislav Trnka: "S hrdosťou Vám oznamujem, že minulý rok sme založili filmovú kanceláriu Košického samosprávneho kraja a chceme tým podporiť vznik jedinečných a kvalitných filmov aj u nás na východe. Prvé lastovičky už máme. Minulý rok sa v Slovenskom raji nakrúcala snímka z hollywoodskej produkcie. Tento rok podporíme sedem nových filmov. Verím, že v budúcnosti si ich budeme môcť pozrieť aj na MFF Art Film Fest."

Primátor Košíc Jaroslav Polaček vo svojom príhovore pripomenul veľkú osobnosť akou bol prezident MFF Art Film Fest Milan Lasica. "Som veľmi rád, že na neho môžeme spoločne spomínať. Oslavovať jeho tvorbu, postavy, ktorým vdýchol život. Spomínať na jeho brilantný intelekt, pohotovosť, elegantný humor. Pán Lasica bol nielen kultúrnou ikonou, ale aj morálnou autoritou, ktorá mala výrazný vplyv na celospoločenský život. Ukázal nám, že dobrý komik dokáže zabávať, ale výnimočná osoba dokáže spájať, inšpirovať, meniť našu spoločnosť. Bolo také jednoduché uznávať ho, obdivovať ho a vzhliadať k nemu."

Art Film Fest od roku 1995 každoročne udeľuje svetovým a domácim hereckým osobnostiam cenu Hercova misia za ich mimoriadny prínos pre domácu ale aj medzinárodnú kinematografiu. Ocenenie je oslavou hereckého umenia, ktorá zdôrazňuje dôležitosť a význam tejto umeleckej profesie a prináša herečkám a hercom zaslúženú slávu a uznanie.

Ocenenie Hercova misia in memoriam pre Milana Lasicu prevzala jeho manželka Magda Vášáryová a ich vnučky Ester a Stella. "Milan odišiel a nikdy nepredpokladal že bude žiť večne. Vždy sa tešil do Košíc. Vždy sa tešil že uvidí niekoľko filmov. V celom svojom živote som nezažila človeka, ktorý by bol ochotný vidieť desať filmov denne. To bol Milan Lasica. Nerád filmoval ale keď sa pozeral na dobrý film, vedel to fantasticky oceniť. Ďakujem veľmi pekne za toto ocenenie. Keď sa s ním raz stretnem, odovzdám mu ho." Milana Lasicu si Art Film Fest pripomenie programovou sekciou Pocta prezidentovi ako aj špeciálnym hudobno-slovným programom Večer Milana Lasicu, ktorý sa uskutoční v historickej radnici v sobotu o 19:30.

Laureátkou ocenenia Hercova misia sa stala Zdena Studenková. Ocenenie jej odovzdal herec Pavel Nový, ktorý si s ňou zahral v legendárnej komédií S tebou mě baví svět. Vo svojom príhovore povedala: "Moji drahí priatelia, milovníci filmu. Stále hovoríme že nemáme peniaze. Všetci sa sťažujú a je to cítiť najmä v tom ako je sponzorovaná naša kultúra. Som strašne šťastná, že existuje niečo také ako filmový festival, ktorý dokazuje že máme výnimočných umelcov. Festival zaručuje presah, podáva o nás povedomie aj vo svete. To je to, čím môžeme ohúriť. Myslím, že táto malá krajina, nemôže ničím až tak ohúriť ako svojím umením. Ak som súčasťou toho, tak som veľmi vďačná, vážim si to a som šťastná. Ďakujem." Zo svojej filmografie do programu festivalu vybrala Zdena Studenková komédiu Anděl s ďáblem v těle režiséra Václava Matejku. Zároveň si Hercovu misiu preberie aj za účasti verejnosti už tradične pri Dolnej bráne v sobotu o 16:00.

Umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch poukázal na všestrannú rozmanitosť tohtoročného programu. "Vyberali sme poctivo. Sústredili sme sa na filmy začínajúcich režisérov. Vybrali sme snímky zo štyroch kontinentov. Zaujímavosťou je, že na deviatich filmoch Medzinárodnej súťaže hraných filmov sa podieľalo až šesť režisérok. Ide o novodobý trend, ktorý sem doletel možno z Cannes, na ktorom hlavnú cenu vyhrala práve režisérka. Ponuka je veľmi bohatá, všetko sú to veľmi pestré a autorsky kvalitné filmy, ktoré majú možnosť diváci vidieť exkluzívne iba na MFF Art Film Fest."

Na záver si organizátori festivalu pripomenuli ďalšieho velikána slovenskej kinematografie. "Juraj Jakubisko je spätý s východoslovenským krajom, pochádza z Kojšova. Práve dnes večer nám prišiel trailer k jeho dlho pripravovanému filmu Perinbaba a dva svety. Exkluzívne si ho teraz môžete pozrieť ako prví," dodal na záver úvodného ceremoniálu Martin Palúch. Na festivale je mu venovaná programová sekcia Pocta Jurajovi Jakubiskovi, v ktorej budú uvedené filmy Kristove roky, Zbehovia a pútnici a Pehavý Max a Strašidlá.

