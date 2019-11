Na sezónu budeme pripravení, sľubuje Zidane po sedemgólovom debakli Realu s Atléticom

27.7.2019 (Webnoviny.sk) - Hráči španielskeho futbalového klubu Real Madrid zakončili turné v USA málovídaným debaklom v dueli s mestským konkurentom Atléticom.

Už do prestávky prehrávali 0:5 a aj keď po zmene strán nastalo v hre mužstva trénera Zinedina Zidana zlepšenie, vysokej prehre 3:7 napokon nezabránili.

Diego Costa trafil štyrikrát

Až štyri zásahy "Los Colchoneros" zaznamenal útočník Diego Costa. Zápas však nedohral, keďže v 65. min sa dostal do potýčky s reprezentačným spoluhráčom Danim Carvajalom a obidvaja museli po vylúčení za nešportové správanie odísť do šatne.

V drese Realu Madrid nastúpili aj noví hráči Eden Hazard či Luka Jovič. Druhý menovaný však už v úvodnom dejstve musel odstúpiť pre zranenie a na maródke "bieleho baletu" sa pripojil k ďalším zdravotne indisponovaným spoluhráčom - Marcovi Asensiovi a Ferlandovi Mendymu.

Real Madrid na americkom turné odohral tri zápasy. Prehral s Bayernom Mníchov (3:1) a po strelách zo značky pokutového kopu triumfoval nad Arsenalom Londýn (v riadnom hracom čase bol výsledok 2:2, pozn.).

Zlepšenie vo všetkom

Dohromady v troch vystúpeniach inkasoval až dvanásť gólov a tréner Zinedine Zidane vyhlásil, že v najbližších štyroch týždňoch do súťažného začiatku sezóny 2019/2020 sa musí tím "zlepšiť úplne vo všetkom".

"Do stretnutia sme vstúpili veľmi zle. Už v 8. min bolo 0:2 a ani v ďalšom priebehu prvého polčasu sme na našej hre nedokázali nič zmeniť. Nedostali sme sa do hry a chýbalo nám nasadenie. Nemôžeme si dovoliť dostať sedem gólov. Hráči sú sklamaní a dobre si to uvedomujú. Atlético bolo lepšie vo všetkých smeroch," uviedol Zidane prostredníctvom oficiálnej stránky Realu.

Napriek vysokej prehre však 47-ročný Francúz nerobí paniku. "Zatiaľ sme stále v príprave a som presvedčený, že zažijeme dobrú sezónu. Do začiatku La Ligy musíme byť pripravení. Som si istý, že toto mužstvo zanedlho ukáže veľké veci," doplnil Zinedine Zidane.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !