Na samite EÚ budú rozhodovať o zákaze vývozu vakcín. Kto bude zastupovať Slovensko, je otázne

23.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vo štvrtok 25. marca sa uskutoční samit Európskej únie (EÚ), nie je však známe, kto bude zastupovať Slovenskú republiku. „Netušíme, či Slovensko bude vo štvrtok na samite EÚ zastupovať Igor Matovič, Eduard Heger alebo Andrej Babiš,“ uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti poslanec NR SR Tomáš Valášek.

Valášek doplnil, že lídri sa určite stretnú a jednou z kľúčových tém bude, či zakázať alebo nezakázať vývoz vakcín z EÚ. „Slovensko by malo mať jasnú pozíciu, pretože ide o veľa: o to, či budeme mať dosť vakcín na očkovanie,“ zdôraznil poslanec.

Ako ďalej uviedol, situácia sa nezlepšuje. AstraZeneca už avizovala, že od apríla do júna dodá iba 70 miliónov z pôvodne sľúbených 180 miliónov dávok, čo je necelých 40 percent. Predsedníčka Európskej komisie (EK) preto cez víkend spoločnosť AstraZeneca varovala, že buď dodajú vakcíny, ktoré sa zmluvne zaviazali dodávať...„inak máme možnosť zakázať vám vývoz z EÚ.“

Valášek priblížil, že zákaz exportu z EÚ by spôsobil reťazovú reakciu, na ktorú by doplatili všetci zúčastnení. „EÚ má úplné právo pritvrdiť: dnes totiž nedostávame to, čo sme si objednali,“ skonštatoval poslanec.

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

