Na rozdelení postov v Európskej únii sa nedohodli, Pellegrini označil debatu za komplikovanú

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) - Slovensko preferuje, aby sa na budúcotýždňovom mimoriadnom summite podarilo nájsť dohodu na všetkých menách šéfov európskych inštitúcií.

Krajiny V4 podporujú Šefčoviča

O tom, kto bude predseda Európskej rady, Komisie, Parlamentu, šéfom európskej diplomacie aj Európskej centrálnej banky rokovali vo štvrtok v noci lídri krajín EÚ. Dohodu však nenašli. Stretnú sa teda opäť v nedeľu 30. júna.

Ako povedal v piatok po skočení zasadnutia Európskej rady v Bruseli premiér Peter Pellegrini, lídri EÚ by radi mená predstavili do 2. júla. Vtedy sa začína plenárna schôdza Európskeho parlamentu, na ktorej si europoslanci zvolia svojho predsedu aj podpredsedov.

Pellegrini tvrdí, že krajiny Visegrádskej štvorky stále podporujú Maroša Šefčoviča. Zároveň povedal, že neurobil žiadne kroky, aby sa stal predsedom Európskej rady.

Musia dbať na viacero vecí

„Debata o obsadení bola komplikovaná, ale nebola ničím prekvapujúca,“ povedal s tým, že pred začiatkom summitu bolo jasné, že sa vec nepodarí uzavrieť. Premiéri a prezidenti EÚ musia podľa neho pri rozdeľovaní postov dbať na silu politických skupín v EP, rodovú rovnováhu aj regionálny balans. Ide o to, aby aspoň jednu z funkcií zastávala žena a aby sa krajinám strednej a východnej Európy podarilo presadiť svojho kandidáta.

„Vieme zvážiť, na akú pozíciu má šance,“ povedal na adresu Maroša Šefčoviča. Ten by mohol zastávať post vysokého predstaviteľa pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Táto funkcia zatiaľ vždy patrila európskym socialistom. Funkcie sa ale rozdeľujú nie medzi dve najsilnejšie frakcie, ale tri.

Pellegrini sa pre slovenských novinárov v Bruseli vyjadril aj k medializovaným informáciám, že sa uchádza o post predsedu Európskej rady. Donaldovi Tuskovi sa mandát končí v novembri.

Zo Slovenska sa nechystá odísť

„Zachytil som článok, ktorý hovorí, že sa chystám na odchod zo Slovenska. Neuchádzam sa oficiálne o žiadnu pozíciu. Je milé, ak sa o tom hovorí na chodbách, vnímam to ako kompliment. Ale že by som loboval, vykonával aktívne kroky a hovoril o snahe byť na takejto pozícii, to nie,“ povedal premiér. Priznal však, že Tuskov nástupca by mal byť niekto spomedzi premiérov alebo prezidentov.

Premiér žiadne konkrétne mená nechcel komentovať. Tvrdí však, že väčšinou sa kandidáti v prvej vlne vybijú a potom uspejú tí, o ktorých sa ani zo začiatku nehovorilo.

„Poznám veľa mien, poznám veľké množstvo kombinácií, ale je zbytočné o tom hovoriť. Rozumnou kombináciou sa dá nájsť dohoda,“ dodal premiér po summite.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !