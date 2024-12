Na ropný trh v súčasnosti pôsobia protichodné faktory. Ako sa budú vyvíjať ceny benzínov a nafty?

Priestor pre ďalší pokles cien pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach sa pomaly uzatvára.

Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladá analytička 365.bank Jana Glasová. Analytička v nasledujúcich dňoch očakáva skôr stagnáciu cien nafty a benzínov.

„Ceny benzínov na našich pumpách v posledných týždňoch klesali ako odozva na znižujúce sa ceny ropy na svetom trhu.

Tie klesali zhruba od polovice júna do polovice júla. Odvtedy ale ceny Brent-u opäť rastú a usadili sa nad 100-dolárovou hranicou. Počas minulého týždňa dokonca atakovali úroveň 110 dolárov za barel,“ uviedla pre agentúru SITA Glasová, podľa ktorej, ak sa rast cien ropy nezastaví a bude naopak pokračovať nad 110-dolárovú hladinu, tak je predpoklad, že ceny pohonných látok zamiera opäť nahor.

Najvýraznejšie zdražela nafta

Podľa údajov Štatistického úradu SR za 29. tohtoročný týždeň ceny benzínu na pumpách opäť klesli, čo bolo v súlade s očakávaniami analytičky Glasovej.

Stalo sa tak tretí týždeň po sebe. Liter 95-oktánového benzínu sa tak minulý týždeň predával za priemernú cenu až 1,833 eura a na týždňovej báze si odpísal až 2,6 %. Cena 98-oktánového benzínu taktiež klesla, a to o 2,4 % na úroveň 2,032 eura za liter. Znížili sa aj ceny nafty, a to o 1,8 % na úroveň 1,864 eura za liter.





V medziročnom porovnaní si ale za benzín a naftu výrazne priplácame. Benzín 95 je drahší o zhruba 30 % ako vlani a benzín 98 o 26 %. Najvýraznejší medziročný rast však zaznamenáva nafta, ktorá je až o 48 % drahšia ako vlani.

Obavy z nedostatku ropy

Zhruba od polovice júna sa začala cena ropy Brent znižovať. Postupne klesla z úrovní nad 120 americkými dolármi za barel až pod 100-dolárovú hranicu. Tieto úrovne ale neudržala. „Obavy z nedostatku ropy na trhu vytlačili jej cenu opäť nad hladinu 100 dolárov za barel. A na týchto úrovniach sa drží doteraz,“ podotkla Glasová.

Počas minulého týždňa dokonca ešte posilnila a obchodovala sa za 105 až 110 dolárov. Môžu za to podľa analytičky obavy z nedostatku ropy na trhu, čo vyplýva z vojnového konfliktu na Ukrajine a zo zákazu dovozu ruskej ropy. Predovšetkým na európskom trhu je preto ropy nedostatok.





„Dôležité je ale spomenúť, že na ropný trh v súčasnosti pôsobia protichodné faktory. Na jednej strane je to nedostatok ropy na trhu, ktorý tlačí jej ceny nahor, a na strane druhej sú tu obavy z recesie svetovej ekonomiky a z poklesu dopytu po rope. A to tlačí ceny na ropnom trhu nadol. Ďalší vývoj teda bude závisieť od toho, ktorý z týchto scenárov preváži,“ uzavrela Glasová.

