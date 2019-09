Na P-T-S zavítali aj dve legendy, míting pomohol Niyongabovi získať olympijské zlato

ŠAMORÍN 15. júna (WebNoviny.sk) - Na 54. ročník medzinárodného atletického mítingu P-T-S v Šamoríne zavítali aj dve výrazné osobnosti podujatia z minulosti.

Ešte pred začiatkom súťažného programu v športovom komplexe x-bionic® sphere sa o svoje dojmy z bohatej histórie podelili pred médiami Helena Fibingerová a Vénuste Niyongabo.

Fibingerová rada chodila do Bratislavy

Fibingerová je historicky prvá majsterka sveta vo vrhu guľou z roku 1983. Na mítingu P-T-S dokázala zvíťaziť dovedna 14-krát.

"Vždy som sa na míting do Bratislavy rada vracala, lebo ma na ňom stále čakalo skvelé prostredie a úžasné preteky. Termínovo sa konali počas neskorej jari, keď bývala aj Zlatá tretra v Ostrave. Tam som bola vždy pod väčším tlakom, preto som rada chodila do Bratislavy. Človek nemá veľa zážitkov počas športovej kariéry, na ktoré by rád spomínal, ale ja ich mám z P-T-S množstvo," uviedla na sobotňajšej tlačovej konferencii 69-ročná Češka, ktorá netajila ani svoj blízky vzťah k Slovensku.

"Teraz to neberte ako ľúbivé slová, ale Slovensko a slovenských atlétov mám rada. S obľubou som medzi nimi súťažila, preto ma potešilo obnovenie mítingu, aj keď sa presunul do Šamorína. Ten nie je ďaleko od Bratislavy. Naučte ľudí chodiť na tieto preteky a budete mať opäť krásnu tradíciu. Podujatie ako P-T-S si to zaslúži. Je skvelé, že sa našli ľudia, ktorí ho dokázali obnoviť."

Míting s výbornou atmosférou

Osemnásobná halová majsterka Európy a bronzová medailistka na olympijských hrách v Montreale 1976 nezabudla vyzdvihnúť ani organizátorov bratislavského podujatia. "Najviac mi utkveli v pamäti senzačné podmienky, ktoré vždy dokázali utvoriť organizátori. Vďaka tomu som dostala zo seba viac, ako som predpokladala. P-T-S bol míting s výbornou atmosférou aj vďaka ľudom. Zásluhou publika som sa dokázala vyburcovať k výborným výkonom, o čom svedčí aj 14 mojich víťazstiev," dodala Fibingerová.

Do histórie mítingu sa zapísal aj olympijský šampión v behu na 5000 m Vénuste Niyongabo z Burundi. Ešte pred ziskom zlata na OH 1996 v Atlante trikrát zvíťazil aj na P-T-S. V roku 1994 debutoval na bratislavských Pasienkoch ako 20-ročný a na 1500 m zlepšil časom 3:35,61 min o takmer 1,5 sekundy 17-ročný mítingový rekord Jozefa Plachého. V nasledujúcom ročníku zabehol svetový výkon roka na 3000 m (7:39,19 - doteraz rekord mítingu) a v roku 1996 vyhral beh na 2000 m v rekorde mítingu 4:52,30 (medzitým ho prekonal o 7 stotín Keňan Daniel Komen), keď ohlasoval pokus o prekonanie svetového rekordu Alžírčana Morceliho.

Pokrstili novú publikáciu

"V prvom rade chcem poďakovať organizátorom za pozvanie. Vážim si, že si na mňa spomenuli. Na Slovensku som prvýkrát od roku 1996. Keď som tu bol premiérovo, bol som mladý a na začiatku svojej kariéry. Ešte som nemal ani 21 rokov. Aj míting v Bratislave, na ktorom som trikrát zvíťazil, mi pomohol k tomu, aby som sa neskôr stal olympijským víťazom v Atlante. Tieto preteky predstavujú dôležitý krok v mojej kariére," vyjadril 45-ročný Niyongabo, ktorý už dlhodobo žije v Taliansku.

Obaja vzácni hostia a zároveň atletické legendy na záver stretnutia so zástupcami médií prijali úlohu krstných otcov novej publikácie od autora Mariána Šima s názvom Zürich východu: Hviezdy troch ér, ktorá mapuje doterajšiu históriu P-T-S od roku 1957 do roku 2018.





