Na Orave pomôžu vzorky na koronavírus odoberať aj hasiči, polícia bude koordinovať ľudí

22.10.2020 (Webnoviny.sk) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) poskytne do pilotného plošného testovania, ktoré sa uskutoční od 23. do 25. októbra, sto príslušníkov.

Ako informovala Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ, hasiči budú odoberať vzorky na ochorenie COVID-19 v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.

Zo sto príslušníkov bude 50 pôsobiť ako zdravotnícki záchranári a 50 bude zaradených v rôznych funkciách. Hasiči, ktorí budú odoberať vzorky patria medzi profesionálny zdravotnícky personál a aj počas prvej vlny pandémie odobrali takmer 27-tisíc vzoriek.

„Ich zázemím sa od štvrtka do nedele stane Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline, kam sa budú vracať po ukončení činnosti. Všetky odberové tímy sú už v týchto chvíľach zhromaždené v Žiline, kde sa pripravujú na pilotné plošné testovanie. Sú tiež pripravení zabezpečiť logistické úlohy, poskytnúť potrebnú automobilovú techniku či poskytnúť dezinfekciu priestorov,“ priblížila Farkasová.

Do operácie „Spoločná zodpovednosť“ zapojí päťtisíc policajtov aj Policajný zbor SR. Ich presný počet bude závisieť aj od množstva odberných miest. Informovala o tom Silvia Keratová z Tlačového odboru kancelárie ministra vnútra SR.

Do pilotného plošného testovania, ktoré sa uskutoční už tento víkend, je nasadených ďalších 235 policajtov. Keratová vysvetlila, že policajti budú udržiavať verejný poriadok a v prípade potreby budú dozerať aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v okolí odberných miest. Budú tiež regulovať vstup do miestností na testovanie.

Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz