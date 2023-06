Na obnovu Draškovičovského kaštieľa v Čachticiach vyčlenilo Remišovej ministerstvo osemstotisíc eur

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Na obnovu Draškovičovského kaštieľa zo 17. storočia v Čachticiach v okrese Nové mesto nad Váhom vyčlenil rezort investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) sumu 800 000 eur.

Ako ministerstvo informovalo v tlačovej správe, finančné prostriedky pochádzajú z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 - 2021 a zo štátneho rozpočtu SR v rámci programu Kultúra.

Miesto kultúrnych podujatí

Projekt Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach podľa rezortu zrealizuje Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne.

Po rekonštrukcii sa kaštieľ stane opäť múzeom, ale tiež miestom turistických služieb a kultúrnych a vzdelávacích podujatí.

„Na záchrane a obnove kultúrneho dedičstva nám záleží. Je to bohatstvo, ktoré svojím významom presahuje obec, región či dokonca aj Slovensko," povedala ministerka Veronika Remišová.

Pobočka Trenčianskeho múzea

Neskôr kaštieľ vlastnili rodiny Forgáčovcov a Čenkayovcov, potom pripadol štátu. Dnes je pobočkou Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

