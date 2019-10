Na Li je prvou ázijskou tenistkou v sieni slávy, vo finále Australian Open zdolala Cibulkovú

21.7.2019 (Webnoviny.sk) - Medzinárodná tenisová sieň slávy v americkom Newporte má od soboty troch nových členov. Medzi legendy sa zaradili Rus Jevgenij Kafeľnikov, Francúzka Mary Piercová a Číňanka Na Li, ktorá je vôbec prvou hráčkou narodenou v Ázii v tejto elitnej spoločnosti.

Tridsaťsedemročná rodáčka z Wu-chanu ukončila kariéru pred piatimi rokmi pre problémy s kolenom iba niekoľko mesiacov po tom, ako na Australian Open 2014 vo finále zdolala Slovenku Dominiku Cibulkovú. V zbierke má taktiež trofej za triumf na Roland Garros 2011.

V začiatkoch tenis neznášala

"Keď som v ôsmich rokoch začínala s tenisom, neznášala som ho. Teraz som však členkou siene slávy, to nie je zlé," vtipne poznamenala sympatická Číňanka.

Štyridsaťpäťročný Kafeľnikov má na konte dve grandslamové prvenstvá vo dvojhre - Roland Garros 1996 a Australian Open 1999. Z OH 2000 v Sydney má zlatú medailu a v roku 2002 vyhral Davisov pohár. Rodák zo Soči bol v minulosti aj jednotkou svetového rebríčka. "Všetky úspechy som dosiahol vďaka tvrdej práci. Viem, čo to znamená byť členom siene slávy. Budem si túto zodpovednosť uvedomovať do konca života a verím, že vás nesklamem," povedal.

Pierceová bola trojkou rebríčka

Montrealská rodáčka Pierceová, ktorá reprezentovala Francúzsko, ovládla dvojhru na Australian Open 1995 aj na antukovom Roland Garros o päť rokov neskôr. V kariére nazbierala dovedna 28 turnajových titulov a bola treťou hráčkou svetového rebríčka.

"Po tom, čo som videla v televízii v Roland Garros, mojím cieľom bolo zahrať si na tomto turnaji. Neskôr som ho vyhrala a splnil sa mi sen," prezradila 44-ročná niekdajšia hráčka.





