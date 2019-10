Na letisku v Quite zatkli Švéda, ktorý údajne mohol spolupracovať s Assangeom

LONDÝN 12. apríla (WebNoviny.sk) - V ekvádorskom Quite zatkli švédskeho softvérového vývojára, ktorý je údajne blízky zakladateľovi platformy WikiLeaks Julianovi Assangeovi. Olu Biniho, ktorý v meste žije, zadržali v rámci vyšetrovania údajného Assangeovho úsilia o odvrátenie jeho vykázania z ekvádorskej ambasády v Londýne.

Podľa nemenovaného ekvádorského predstaviteľa Biniho zatkli vo štvrtok na letisku v Quite, keď sa chystal nastúpiť do lietadla do Japonska.

Úrady proti Binimu zatiaľ nevzniesli žiadne obvinenia. Prešetrujú však, či sa podieľal na údajnom úsilí Assangea a WikiLeaks vydierať ekvádorského prezidenta Lenína Morena. Jeho priatelia podľa agentúry AP tvrdia, že Ola Bini by nedokázal plánovať destabilizáciu vlády a tvrdenia voči nemu sú nespravodlivé.

Zatknutie Švéda prišlo po tom, čo Ekvádor Assangeovi po takmer siedmich rokoch odňal azyl a zatkla ho britská polícia.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !