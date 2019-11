Na konci to už dobre „kúsalo“, povedal Sagan po 11. etape Tour de France 2018

"Bolo to dosť zlé, aj keď sa mi podarilo na začiatku získať nejaké body. Potom to už bolo veľmi náročné. Mali sme zo včera nastúpané, takže na konci to už dobre ´kúsalo´. Posledný kopec bol najdlhší, ale aj najľahší. Prvé dva boli najhoršie. Dúfam, že zajtra to bude lepšie." zhodnotil Sagan pre RTVS stredajšiu 11. etapu Tour de France 2018.