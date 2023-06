Na koaličnú radu predložil prvý návrh, aby mohla NR SR rokovať a hlasovať online

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) otvoril na rokovaní vedenia parlamentu tému elektronizácie a zavedenia možnosti rokovať a hlasovať v NR SR online.

Debatoval o tom so šéfom zákonodarného zboru Borisom Kollárom (Sme rodina), ako aj vedúcim kancelárie NR SR Danielom Guspanom.

Ako uviedol pre agentúru SITA poradca podpredsedu parlamentu Juraj Rizman, prvý draft, ako by sa dala upraviť legislatíva tak, aby NR SR mohla rokovať a hlasovať online, už predložil na rokovanie koaličnej rady.

Cena projektu

Rizman doplnil, že podľa ich informácií sa momentálne robí prieskum, ktorého cieľom je spresniť potreby parlamentu, vyjasniť bezpečnostné otázky, ako aj zistiť, koľko by takýto projekt celkovo stál.

Šeliga v utorok 26. januára vo svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že nastal čas ukončiť debaty o tom, či, ako a kedy zmeniť systém fungovania NR SR.

„Je čas posunúť rokovanie a hlasovanie NR SR do 21. storočia. Bezpečne a online dokáže rokovať a hlasovať Európsky parlament, Rada Európy, ale aj parlamenty viacerých členských štátov Európskej únie, preto verím, že to dokážeme aj my. A možno by nás to neposunulo len technicky," napísal po tom, ako sa zúčastnil na online Parlamentnom zhromaždení Rady Európy.

Pracovná skupina

Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) na sociálnej sieti podotkol, že k rokovaniu online už vznikla pracovná skupina v parlamente.





„Idem tiež osobne príkladom. Využil som to, že výbory majú trochu voľnejšie pravidlá o hlasovaní a európsky výbor pod mojím vedením minulý týždeň už zasadol online. Ako historicky prvý výbor NR SR," vyzdvihol.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?