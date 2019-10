Na Jána Volka čakajú v roku 2019 tri prestížne akcie, trénerka nechce opakovať chyby z minulosti

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Aktuálne šiesty najrýchlejší atlét sveta v behu na 60 metrov v hale Ján Volko tento týždeň ukončil svoje mesačné sústredenie v Turecku. Trénerské duo Naďa Bendová a Róbert Kresťanko vymenili tento rok odskúšané podmienky v Juhoafrickej republike za oveľa prijateľnejšie prostredie. Pre novú destináciu na začiatok kondičnej prípravy sa rozhodli preto, lebo sezóna 2019 bude pre najrýchlejšieho Slováka a zároveň Európana v hale pomerne dlhá. V budúcom roku ho čakajú tri top podujatia. Prvým bude európsky šampionát v hale v Glasgowe, druhým Svetová univerziáda v Neapole a tretím (hoci zatiaľ s veľkým otáznikom) svetový šampionát v Dauhe.

"Pre prípravu v Turecku sme sa rozhodli aj na základe toho, že sme o modernom komplexe v Beleku mali dobré referencie. Minulý rok sa tam pripravovali českí atléti, mali sme tiež informácie o pobyte Ukrajincov v tomto prostredí. Dejisko našej prípravy je obľúbeným strediskom ruských športovcov,“ objasnila Naďa Bendová dôvody, prečo sa tréningová skupina Jána Volka v polovici novembra vydala práve do Turecka.

Štyri roky výkonnostne napreduje

"Chceli sme sa pripravovať v kvalitných podmienkach, lebo sezónu budeme mať dlhú. A keďže sme o Beleku mali dobré referencie, zvolili sme Turecko, kde sme pre naše zámery našli všetko, čo sme potrebovali. Bolo to komplexne vybavené stredisko, kde bolo všetko na tréning, regeneráciu i oddych,“ zdôraznila nežnejšia polovička z úspešného trénerského tandemu Volka.

Ako Naďa Bendová ďalej zdôraznila, pobyt vo vychytenom stredisku v Turecku sa im podarilo zrealizovať aj preto, že 22-ročný rodák z Bratislavy počas celej sezóny odvádzal na pretekoch veľmi dobré výkony. Štyri roky po sebe výkonnostne napreduje, čoho dôkazom sú aj jeho rekordné časy v behu na 100 (10,13) a 200 metrov (20,24).

"Keďže aj tento rok sme ukázali dobré výsledky, našli sme podporu aj doma. Dôkazom toho je aj zaradenie Janka do Športového centra polície (ŠCP) ako prvého atléta v histórii,“ pripomenula Naďa Bendová. „Už dlhšie máme veľmi dobré vzťahy s riaditeľom ŠCP Jurajom Minčíkom, ktorý sa po niekoľkých rozhovoroch rozhodol, že nás zoberie pod svoje krídla, aby sme sa mohli výkonnostne ešte posúvať ďalej. Všetci traja sme v podstate už profesionáli, máme v ŠCP trvalý pracovný pomer a nemusíme riešiť dovolenky, voľná v zamestnaní a pod., keď sme chceli ísť s Jankom na sústredenie. Doteraz sme to robili popri civilnej robote, vo voľnom čase, čo bolo pre všetkých veľmi zložité a náročné,“ konštatovala Naďa Bendová, ktorá do Turecka prišla až s odstupom času.

"Postupne sme sa v Beleku prestriedali. Časť pobytu som s nimi bola ja, môj manžel a Janka Zavacká, časť pobytu sme so sebou mali aj skupinu detí z našej akadémie, od ktorej už tento rok očakávame aj nejaké výsledky v rámci republikových súťaží a šampionátov,“ objasnila trénerka Bendová a zdôraznila, že spolu s Róbertom Kresťankom sa musia pri príprave Volka pozerať najmä smerom k svetovému šampionátu v katarskej Dauhe, resp. ešte o niečo ďalej - k OH 2020 v Tokiu.

Slovensko je medailová krajina

"Musíme sa pozerať do budúcna a s dostatočne veľkým predstihom už teraz riešiť, čo bude o dva či tri roky a ako to bude so štátnou podporou pre Janka. V roku 2019 ju zabezpečenú ešte máme, lebo Janko si ju zaistil v roku 2017 zlatom v behu na 200 m a striebrom v behu na 100 m na európskom šampionáte do 23 rokov v Poľsku, ale ďalej by to bolo veľmi na vážkach. Už to na medailové úspechy nevyzerá. A to ani pri najlepšej vôli a našom enormnom nasadení," konštatovala trénerka úspešného slovenského šprintéra. "Janko už bude súťažiť medzi dospelými a zisk medaily zo seniorských svetových šampionátov v šprinte je v našich podmienkach krásny sen a utópia. Pozrite sa koľko je na svete a v Európe špičkových šprintérov a ako výkony dosahujú. Kde je aktuálne svetová špička. Ale u nás je štátna podpora iba za cenné kovy. My sme v tomto smere medailová krajina. To sa nám v šprinte málokedy podarí. To by bola svetová senzácia," úprimne priznáva trénerka najrýchlejšieho Slováka.

Naďa Bendová si pochvaľovala, že vďaka nedávnemu prestupu do ŠCP sa ,,volkovci" môžu zamerať na celý štvorročný cyklus. A už teraz vedia, že tá podpora zo strediska príde, aj keď nebude medaila. "Opakujem to už niekoľkokrát, že táto krajina je predovšetkým o medailách, v horšom prípade o priečkach do 8. miesta. Ostatné sa u nás neuznáva, ostatné sa považuje za neúspech. Zažili sme to v Berlíne a vieme, ako sa na naše vystúpenie ľudia pozerali."

"Priznávam, že tohoročné výkony, som si nevedela dosť dobre predstaviť. Po Birminghame a Jankovom 6. mieste sme boli plní očakávania. Trochu sme lietali nad zemou. V Berlíne sme z tej veľkej eufórie vytriezveli. Vrátili sme sa do reality a začali sme sa inak pozerať na úspech z Birminghamu. Pre nás je to fantastický úspech. Šiesty muž na 60 metrov v hale na svete! Najrýchlejší Európan pod strechou. To si treba stále pripomínať. To bolo Jankovo predstavenie ako zo sna," reagovala Naďa Bendová na otázku agentúry SITA.

Halová šesťdesiatka bez podpory

"Lenže halová šesťdesiatka nie je na Slovensku zaradená do štátnej podpory. Znie to paradoxne, ale je to tak. Preto dúfame, že keď tvrdohlavo budeme nosiť dobré umiestnenia z nej, možno sa niekomu časom u nás otvoria oči. Možno ho to prinúti prehodnotiť systém štátnej podpory predovšetkým v atletike. Konkurencia šprintérov v hale je obrovská. Halová šesťdesiatka má obrovský zvuk vo svete, v celej Európe. Ale u nás nie," zdôraznila bývalá atlétka, ktorá vďaka manželovi Andrejovi Bendovi spoznala kráľovnú športu aj z inej strany. "Janko má obrovskú výhodu v tom, že má okolo seba ľudí, ktorí vedia, čo treba atletike dať, čo jej treba obetovať, ako treba po tréningu oddychovať a rehabilitovať. Je to najmä o tom vážiť si zdravie a šetriť si ho. Róbert Kresťanko i manžel boli špičkoví atléti i bobisti. Podstúpili v tréningu enormnú námahu a sami na sebe sa naučili, ako sa v tréningu nezničiť," pokračovala Naďa Bendová.

Ako pripomenula, obaja svoje skúsenosti z aktívnej činnosti prenášajú do prípravy Volka. Nechcú pri ňom opakovať chyby, ktorých sa pri tréningu v minulosti dopúšťali oni. "Nepotrebujú ho zničiť na začiatku kariéry. Aj preto ho, chvalabohu, nepríjemné zranenia obchádzajú, aj vďaka tomu sa už štvrtý rok po sebe rýchlostne zlepšuje. Fyzicky a mentálne obdivuhodne napreduje. Ako on zvykne hovoriť, je to vôľa božia, že sa mu tak darí, že nám boli do vienka dané tie obdivuhodné výsledky. Juraj Minčík ako bývalý špičkový pretekár a olympijský medailista to vidí. Preto nám ponúkol úzku spoluprácu. Veľmi si to vážime," konštatovala trénerka Jána Volka. Všetkých ľudí okolo neho na budúci rok čakajú tri top podujatia. Halové ME v Glasgowe, na ktorých bude obhajovať senzačné striebro v behu na 60 m z Belehradu 2017, Svetová univerziáda v júli v Neapole a MS v Dauhe.

"Podujatie vysokoškolákov je prestížna športová akcia. Prípadný úspech nás bude posúvať ďalej. Renkingovo má vysoké hodnotenie aj smerom k MS v Dauhe. Svetový šampionát v Katare bude pre nás veľmi náročným podujatím. Myslíme naň, hoci ešte tam nie sme. Bude to veľký otáznik. Podmienkami, veľkým teplom, aklimatizáciou, časovým posunom, večernými súťažami či celodennou koncentráciou. To bude veľmi zložité. A, samozrejme, veľa bude závisieť od Jankovho zdravia a športovej formy. Bude to ťažká skúška, musíme sa na ňu veľmi zodpovedne pripraviť. Preto sme už teraz trénovali v Turecku," zdôraznila Naďa Bendová.

