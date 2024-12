Na Hrone vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity, vytopilo mestskú časť Šalková (foto)

11.2.2023 (SITA.sk) - Zvýšená a zamrznutá hladina rieky Hron v banskobystrickej mestskej časti Šalková spôsobila napriek opatreniam zatopenie nebytových priestorov a spevnených plôch. Ako informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová, vytopená bola budova kultúrneho domu, predovšetkým priestory tunajšieho dobrovoľného hasičského zboru.

Vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity

Zvolaný krízový štáb v miestach vodného toku Hrona vyhlásil 3. stupeň povodňovej aktivity.

„Zároveň prosíme rodičov, aby na uvedenú skutočnosť dôrazne upozornili aj svoje deti, ktoré sa po mestskej časti pohybujú bez dozoru dospelých,“ dodáva hovorkyňa.

K zatopeniu nebytových priestorov a spevnených plôch došlo výverom cez odvodňovaciu šachtu dažďových vôd objektu hrádze. Stalo sa tak napriek tomu, že pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (SVP) v rámci pravidelne realizovaných obhliadok pristúpili už v doobedňajších hodinách k uzatvoreniu hrádzových priepustov.

V Šalkovej zvolali krízový štáb

Preto bol zvolaný v Šalkovej krízový štáb, na ktorom sa zúčastnili zamestnanci mestského úradu v Banskej Bystrici, pracovníci odboru krízového riadenia Okresného úradu, príslušníci hasičského a záchranného zboru, ako aj zástupcovia SVP.

„Kontaktovali sme aj prevádzkovateľa elektrárne so žiadosťou o zníženie hladiny v zdrži na takú úroveň, aby nedošlo k rozrušeniu ľadového zámrzu, k jeho uvoľneniu a následnej tvorbe nežiaduceho ľadochodu v úseku Hrona pod haťou, ktorý by mohol ohroziť ryby žijúce v rieke,“ hovorí primátor Ján Nosko s tým, že situácia bude monitorovaná a v prípade zvýšeného rizika budú obyvatelia informovaní.

Prehradenie rieky malou vodnou elektrárňou môže mať aj takéto dôsledky. Samospráva bude naďalej robiť všetko pre to, aby sa žiadne nové vodné elektrárne na Hrone v meste nebudovali a situáciu bude sledovať. V prípade akéhokoľvek zvýšeného rizika bude obyvateľov okamžite informovať.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

