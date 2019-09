Na hraniciach Slovenska s Ukrajinou zatiaľ nebudú mimoriadne opatrenia

BRATISLAVA 27. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenská republika zatiaľ na hraniciach s Ukrajinou nezavedie mimoriadne bezpečnostné opatrenia.

Identifikácia možných hrozieb

Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR s tým, že slovenská strana intenzívne komunikuje s ukrajinskými partnermi s cieľom identifikovať možné bezpečnostné hrozby.

V súvislosti so situáciou na Ukrajine je na stredu plánované mimoriadne zasadnutie Národného bezpečnostného analytického centra, na ktorom sa zúčastní aj ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).

Blokácia prístupových ciest

Saková sa v tejto súvislosti stretla aj s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). "Ministerka vnútra Denisa Saková na dnešnom (utorňajšom, pozn. red) stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim diskutovala o aktuálnej situácii na Ukrajine," uviedol rezort vnútra.

"Služba hraničnej a cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície, ktorá zodpovedá za kontrolu vonkajšej hranice s Ukrajinou intenzívne komunikuje so svojimi partnermi na území Ukrajiny s cieľom identifikovať vznik prípadných bezpečnostných hrozieb. Doposiaľ získané informácie neboli dôvodom pre prijatie mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Služba hraničnej a cudzineckej polície je pripravená v prípade zmeny situácie operatívne reagovať. Polícia zároveň upozorňuje na zablokovanie prístupových ciest k hraničným priechodom Malyj Bereznyj – Ubľa a Užhorod – Vyšné Nemecké pre všetkých cestujúcich bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Prístupové cesty na ukrajinskej strane sú blokované z dôvodu zmeny pravidiel kontroly vozidiel so zahraničnou registráciou. Blokácia prístupových ciest však nesúvisí so zavedením výnimočného stavu na Ukrajine," doplnil rezort v stanovisku.

