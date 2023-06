Na hamburgery či nápoje s taurínom a chinínom môžu deti zabudnúť. Štát určí školským bufetom, čo môžu predávať

Sortiment v školských bufetoch prejde zmenami, bude v nich viac zdravších potravín a nápojov. Úpravu sortimentu v školských bufetoch prináša vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, na ktorej Úrad verejného zdravotníctva SR participoval.

Zdravá voľba potravín

Do platnosti vstúpila 15. marca 2023. Informuje o tom v tlačovej správe hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Dáša Račková, podľa ktorej chcú u detí týmto krokom podporovať zdravú voľbu potravín a nápojov a povzbudiť ich, aby sa stravovali zdravšie.

Z údajov NCZI totiž vyplýva, že obezita postihuje už aj najmladšie ročníky a podľa štatistických údajov za rok 2022 máme na Slovensku viac ako 12-tisíc obéznych detí evidovaných v rámci ambulancií všeobecnej starostlivosti o deti a dorast.

Ovocie a zelenina

V školských bufetoch, teda v doplnkovom školskom stravovaní, chcú presadiť širokú dostupnosť napríklad čerstvého ovocia a zeleniny, nápojov a prírodných štiav bez konzervačných prípravkov či mäsové výrobky s obsahom mäsa minimálne 80 percent.





Zdravší sortiment v školských bufetoch spolu s ponúkanými jedlami zo školských jedální vytvorí výživovo hodnotnú ponuku potravín a jedál pre deti v priestoroch, kde trávia podstatnú časť dňa.

Vyvážená strava je podľa ÚVZ základom dobrého zdravia a akademického úspechu, a to by mala odrážať aj ponuka v školských bufetoch.





Zmenou ponuky sortimentu v školských bufetoch chce ÚVZ zároveň znižovať celkový objem skonzumovanej soli a cukru, pretože ich dlhodobý nadbytok zhoršuje zdravotné vyhliadky dieťaťa.

Jedálne

Sortiment v školských jedálňach má obsahovať najmä ovocné a zeleninové šťavy a nektáre s obsahom cukru do 5g/100ml, celozrnné a cereálne výrobky, mlieko a mliečne výrobky so zníženým obsahom pridaných cukrov, vrátane bezlaktózových alternatív, ale tiež nápoje a prírodné šťavy bez konzervačných prípravkov.





Naopak, sortiment nesmie obsahovať nealkoholické nápoje s pridaným cukrom nad 5 g/100 ml, s kofeínom, taurínom, chinínom, výživové doplnky, ale ani potraviny rýchleho občerstvenia, ktorými sú langoše, chlieb vo vajíčku, praženica, spracované mäsové výrobky a údenárske výrobky s obsahom mäsa menším ako 80 percent, výrobky s obsahom majonézy, vyprážané jedlá, paštéty a hamburgery.





Okrem toho cukrovinky, slané zemiakové lupienky, krekry či tyčinky môžu tvoriť najviac 50 percent sortimentu.

Kontroly

Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú pri priebežných kontrolách do konca školského roka prihliadať na to, že niektoré zmeny zapracujú v školských bufetoch postupne.





RÚVZ ich však počas kontroly na nevyhovujúci stav upozornia. V prípade dlhšej trvanlivosti výrobkov (cukrovinky, slané pochutiny) ich prevádzkovateľ môže zaraďovať do predaja postupne tak, aby dodržal maximálny podiel 50 percent.

