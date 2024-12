Na globálnom trhu sa výrazne zvýšil záujem o nákup diamantov a iných drahokamov (komentár)

Trh s diamantami sa v súčasnosti zotavuje z recesie a zároveň s rastúcim záujmom o komodity rastie aj záujem o diamanty. Čo na jednej strane spôsobuje markantné zvýšenie globálnych cien na burzách, no poskytuje aj možnosť trhu sa zotaviť.

Diamond Price Index

Tento fakt dokazuje aj Diamond Price Index, ktorý uvádza, že v prvom kvartáli roku 2022 rast priemernej ceny za karát diamantu narástol o 4,1 percenta.

Globálne obavy v rámci ponuky diamantov tlačia kontinuálne nahor celosvetovú cenu za karát a zvyšujú aj záujem o iné investičné šperky. Súčasnú situáciu na trhu ovplyvňuje aj režim sankcií uvalených na Ruskú federáciu, keďže z danej krajiny pochádza až tretina celosvetovej produkcie diamantov.





Rusko za ostatné roky v ťažbe a exporte predstihlo Botswanu, Kanadu, Kongo a Austráliu a diamanty tak zaujali 12.miesto najexportovanejšej komodity, čo predstavovalo 0,8 percenta celkového objemu ruského exportu.

Zotavenie trhu po pandémii

Dominantným producentom na ruskom trhu je spoločnosť Alrosa, kde má štát polovičné vlastníctvo. Predstavené sankcie predaja, dodávky, prevodu alebo exportu voči Rusku na neopracované a leštené diamanty, drahé kovy a kamene komplikujú prepravnú situáciu na danom trhu. Problematická je najmä otázka zákazu vývozu surového materiálu ďalej na svetový trh alebo aj vrátenie nepredaného surového materiálu.





Zotavenie trhu po pandémii a požiadavky na likvidné investície zvyšujú celkovo dopyt po tomto type investície. Cena za bežný karát diamantu v súčasnosti predstavuje 231,1 USD, pričom medzimesačný rast cien vo februári dosiahol takmer historické rekordy. Tento trend potvrdzuje aj klenotník a majiteľ ALO diamonds Alojz Ryšavý.

Výrazný nárast ceny môžeme pozorovať aj v prípade diamantov strednej a vyššej kvality väčších ako jeden karát, kedy ich hodnota narástla od novembra 2021 do marca 2022 až o 20 percent. Rovnako v desiatkach percent stúpli medziročne ceny rôznych drahokamov ako napríklad zafírov, rubínov, smaragdov a to najmä pri veľkých kameňoch, ktoré sa predávajú ako investičné, alebo sa osádzajú do investičných šperkov.

Investičné diamanty a šperky

Popredný analytik diamantového odvetvia Paul Zimnisky už na prelome rokov upozornil, že hlavné ťažobné spoločnosti diamantov De Beers a Alrosa zvýšili minulý rok ceny surových diamantov o 28 až 30 percent.





Za spoločnosť Petra Diamonds Richard Duffy potvrdil, že ceny neopracovaných diamantov vzrástli o 46,5 percenta v druhom polroku 2021, pričom v prípade tohto producenta dominoval záujem o biele diamanty s vyšším počtom karátov.

Majiteľ ALO diamonds Alojz Ryšavý taktiež potvrdzuje, že záujem o investičné diamanty a iné šperky sa zvyšuje aj na domácom slovenskom trhu alebo aj v Čechách. Avšak pri zvýšení záujmu o nákup alebo predaj sa vyskytuje riziko internetového podvodu alebo aj nebezpečenstvo pokútnych predajcov, ktorí využívajú zvýšený záujem o diamanty, či iné likvidné investície a ponúkajú falzifikáty.





Predajca musí byť v prípade diamantových šperkov schopný doložiť pôvod a medzinárodný certifikát drahokamov. Nižšia cena skrýva riziká, akými sú nelegálny pôvod, falošný certifikát alebo aj nepatričné ??zafarbenie drahokamu.

Možnosti remeselných dielní

Vlna dopytu po diamantoch a šperkoch vo svete už v súčasnosti prekonáva aj možnosti remeselných dielní, kde treba kvalitnému výbrusu venovať čas. Špeciálne remeselné brusiarne v čase stagnácie trhu a počas pandémie znižovali stavy zamestnancov a zatvárali brusičské školy.





Vyťažené diamanty sa v súčasnosti na trh nedostanú aj vzhľadom na logistické problémy. Nedostatok surovín pocítili aj indické firmy, kde je v spracovaní surových diamantov a zlata vytvorených najviac primárnych a sekundárnych pracovných miest.





Predaj šperkov v svete sa v minulom roku vrátil na úroveň pred pandémiou, pričom napríklad predaj diamantových šperkov v USA už prekonal aj výsledky roku 2019. Dvojciferný rast v roku 2021 hlásili krajiny ako India, USA a Čína, čo sú štáty s tradičným a veľkým trhom luxusného tovaru a príslušenstva.





Jozef Hrabina / Autor je hlavným analytikom Rady slovenských exportérov.

