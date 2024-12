Na budúce súkromné dôchodky v druhom pilieri za tri štvrťroky pribudlo cez 1,4 miliardy eur

Po stagnácii v minulom roku sa čistá hodnota majetku v druhom dôchodkovom pilieri vrátila k obvykle prevažujúcemu rastovému trendu.

Dôchodkový fond

Sumárny objem prostriedkov dôchodkových fondov sa za prvé tri štvrťroky tohto roka zvýšil o 1,43 miliardy eur na úroveň 13,2 miliardy eur. Nominálne zhodnotenie penzijných úspor vo výške 4,6 % sa postaralo o trochu viac ako tretinu prírastku, zvyšok tvorili príspevky sporiteľov. V aktuálnej správe o finančnej stabilite to uviedla Národná banka Slovenska.

Pri akciových a indexových dôchodkových fondoch bola výkonnosť približne dvojnásobná, dlhopisové dôchodkové fondy dosiahli výnos jedno percento. Indexové dôchodkové fondy sa v súčte objemovo zdvojnásobili a ich podiel v systéme prekročil hranicu 40 %.

Starobné dôchodkové sporenie

„Popri miliarde eur z prekategorizovania dvoch akciových dôchodkových fondov na indexové, ďalšie stovky miliónov pribudli od júla,“ uviedla centrálna banka. Vtedy dôchodkové správcovské spoločnosti začali s presunom majetku časti sporiteľov, v súlade s tzv. predvolenou investičnou stratégiou, ktorú zadefinovala nedávna novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Postupné zosúlaďovanie s predvolenou investičnou stratégiou bude pokračovať približne dva roky a niekedy počas tohto obdobia by mali indexové dôchodkové fondy z hľadiska čistej hodnoty majetku predbehnúť doteraz dominantné dlhopisové fondy.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

