Mzdové podmienky zamestnancov by sa mohli zlepšiť, Beblavý a Mihál chcú zmeniť zákon o inšpekcii

BRATISLAVA 26. novembra (WebNoviny.sk) - Poslanci NR SR Miroslav Beblavý, Viera Dubačová, Jozef Mihál a Simona Petrík (Spolu) chcú zlepšiť mzdové podmienky zamestnancov v súvislosti s dodržiavaním minimálnych mzdových nárokov.

Podľa návrhu novely zákona o inšpekcii práce, ktorý štvorica opozičných poslancov predložila do parlamentu, by inšpektoráty práce vydávali záväzné stanoviská k uplatneniu minimálnych mzdových nárokov.

Potrebné dokumenty

Na získanie takéhoto stanoviska by zamestnanci, zamestnávatelia, potenciálni zamestnávatelia a zástupcovia zamestnancov vynakladali len minimálne náklady.

K vydaniu záväzného stanoviska by bolo potrebné predloženie pracovnej zmluvy, resp. dokumentu s jej náležitosťami. "Súčasťou dokumentu nebude musieť byť identifikácia zamestnávateľa, aby sa predišlo prípadným obavám z jeho poškodenia zo strany zamestnanca," uviedli poslanci. Aby zamestnávatelia nemali obavu zo „samoudania“, pri predložení pracovnej zmluvy so zamestnancom zaradeným do nižšieho stupňa náročnosti by bolo možné začať voči zamestnávateľovi konanie len na základe podnetu (napríklad dotknutého zamestnanca).

"Pre zamestnávateľa bude taktiež dôležité, že od raz vydaného záväzného stanoviska v konkrétnom prípade sa inšpektorát práce bude môcť odchýliť len vo výnimočných situáciách, ako je zmena právnej úpravy, rozhodnutie súdu, rozhodnutie nadradeného orgánu," tvrdia predstavitelia strany Spolu.

Druhé najčastejšie porušované ustanovenie

Opoziční poslanci upozorňujú na to, že dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov podľa Zákonníka práce je na Slovensku problematické. "Zamestnanci často nevedia, na aké minimálne mzdové ohodnotenie majú nárok, a zamestnávatelia často aj neúmyselne zaradia zamestnanca pod iný stupeň náročnosti, než ustanovuje zákon," upozorňujú.

Toto tvrdenie uvádzajú predstavitelia strany Spolu vzhľadom na každoročne zverejňované správy o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.

"Podľa správy z roku 2015 bolo porušovanie minimálnych mzdových nárokov druhým najčastejšie porušovaným ustanovením Zákonníka práce (508 porušení) o rok neskôr bola situácia rovnaká (celkovo 703 porušení) a v roku 2017 bolo porušovanie minimálnych mzdových nárokov taktiež druhým najčastejšie porušovaným ustanovením Zákonníka práce (celkovo 682 porušení)," dodali.

Šesť stupňov náročnosti práce

Zákonník práce garantuje už v súčasnosti zamestnancom, že ich minimálne mzdové podmienky stúpajú v závislosti od stupňa náročnosti vykonávanej práce. Stanovuje šesť stupňov náročnosti práce. Minimálna mzda sa vzťahuje len na činnosti pomocného charakteru vykonávané pod priamym a neustálym dozorom, bez zodpovednosti za celkový výsledok.

Pre druhý stupeň náročnosti už pracovnoprávna legislatíva garantuje minimálny mzdový nárok v sume 1,2-násobku minimálnej mzdy, pričom pri šiestom stupni náročnosti práce má zamestnanec nárok na aspoň 2-násobok minimálnej mzdy na Slovensku.

,

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !