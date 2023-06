Mýtne tendre spustili už pred mesiacmi, ale ponuky stále chýbajú

Dva aktuálne tendre súvisiace s prípravou nového mýtneho systému trvajú už takmer rok, resp. viac ako pol roka, ale ani v jednom z nich ešte stále nepredložili ani len ponuky.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) v oboch prípadoch doteraz neustále predlžovala lehoty na predkladanie a otváranie ponúk pre početné otázky aj námietky záujemcov proti podmienkam v súťažiach.

Je to už ôsma lehota, prvá bola ešte 31. marca a posledná 10. novembra. V súvisiacej súťaži na poskytovanie mýtnych služieb za vyše 196 miliónov eur bez DPH ponuky nepredložili ani vo štvrtom termíne 29. októbra.

NDS totiž záujemcov vopred informovala, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre námietky pozastavil konanie a lehoty v tendri neplynú až do právoplatnosti rozhodnutia. Spojil pritom štyri konania na základe námietok proti podmienkam v súťaži.

„Ponuky sa môžu otvoriť až vtedy, keď je dokončené námietkové konanie a práve preto sa neotvorili. V súčasnosti sa v obidvoch tendroch uskutočňuje námietkové konanie, kde rozhoduje ÚVO. A to je asi všetko, o čom sa môžeme k tomu vyjadriť, aby sme nevytvárali žiadny mediálny alebo procesný tlak,“ povedal na otázku agentúry SITA podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií NDS Jaroslav Ivanco.

Tendre sú podľa neho nastavené správne technicky, legitímne otázky uchádzačov zodpovedali a legitímne námietky záujemcov posudzuje ÚVO.

„Jedno rozhodnutie už bolo v lete. Tam sme mierne upravovali podmienky súťaže tak, lebo sme sa stotožnili s tým, že je potrebné trh ešte viacej uvoľniť v rámci tendra. Očakávame rozhodnutie ÚVO v najbližších dňoch, ak nerozhodne, termín na ponuky je v decembri,“ uviedol Ivanco k tendru na vybudovanie nového mýtneho systému.

Na tender o mýtnych službách majú podľa neho vplyv nielen námietky, ale aj vyššia moc. „Automobilový, ako aj celý informatívny trh trpí na veľký nedostatok čipov a teda aj na schopnosť uchádzačov sa zaviazať k dodávke všetkých komponentov v danom čase podľa tendra tak, aby dokázali splniť požiadavky,“ priblížil podpredseda predstavenstva NDS.

Štát plánuje zaviesť nový mýtny systém vo vlastnej réžii od začiatku roka 2023. Aktuálna zmluva NDS so spoločnosťou SkyToll o prevádzke mýtneho systému totiž uplynie koncom roka 2022. Pre predlžovanie mýtnych tendrov a potrebný čas na prípravu nového systému hrozí, že jeho sprevádzkovanie sa nepodarí načas.

Avizované zavedenie medzinárodného mýtneho systému, známeho ako Európska služba elektronického výberu mýta, podľa Ivanca uľahčí plynulý prechod v rámci mýtnych systémov. „Nebude ťažký časový stres z toho, či sa stihne vysúťažiť, implementovať a spustiť do prevádzky s garantovaným výnosom zhruba dvesto miliónov eur nový mýtny systém od 1. januára 2023,“ podotkol Ivanco.

