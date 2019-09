Mužská stíhačka na MS v biatlone 2019 mala prekvapujúceho víťaza

ÖSTERSUND 10. marca (WebNoviny.sk) - Ukrajinský biatlonista Dmitro Pidručnij získal zlatú medailu v nedeľňajších stíhacích pretekoch mužov na 12,5 km na majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde (7. - 17. marca).

Na druhom mieste so stratou 8,3 s na víťaza skončil Nór Johannes Thingnes Bö. Bronzovú medailu si vybojoval Francúz Quentin Fillon-Maillet, keď zaostal o 17,7 s za víťazným pretekárom.

Premiérová medaila

Dvadsaťsedemročný Pidručnij získal svoju premiérovú medailu zo svetového šampionátu. Jeho doterajším maximom na MS bolo 14. miesto zo stíhačky v rakúskom Hochfilzene 2017. Na pódiu nestál ešte ani v pretekoch Svetového pohára.

Dvadsaťšesťročný Fillon-Maillet si vybojoval svoju druhú individuálnu, celkovo však už šiestu medailu zo MS, bronz získal aj v piatkovom šprinte. V štafetách má bilanciu 1-2-1.

Dvadsaťpäťročný J. T. Bö získal po piatich chybách a druhom najrýchlejšom bežeckom výkone svoju druhú striebornú medailu v stíhačke na MS, pred dvomi rokmi mu v rakúskom Hochfilzene v tejto disciplíne zavesili na krk kov rovnakej hodnoty. Celkovo si olympijský víťaz zo ZOH 2018 v Pjongčangu J. T. Bö vybojoval na svetových šampionátoch už 12 medailí (5-5-2) vrátane dvoch najcennejších kovov zo štvrtkovej miešanej štafety a sobotňajšieho šprintu na prebiehajúcich MS.

Preteky nevyšli Loginovi

Obhajca veľkého glóbusu z ostatných siedmich rokov, fenomenálny M. Fourcade na strelnici urobil dve chyby a obsadil 5. priečku. Dobrý výsledok dosiahol Nór Tarjei Bö, ktorý sa posunul z 13. na konečnú 4. pozíciu. Preteky nevyšli striebornému zo šprintu Rusovi Alexandrovi Loginovovi, ktorý sa prepadol z 2. až na 14. miesto. Ešte horšie dopadol Francúz Simon Desthieux, ten klesol z 5. na 32. miesto.

Po prvej streľbe v ľahu bol na čele pretekov bezchybný Nór J. T. Bö s náskokom 39,0 s pred druhým Francúzom Martinom Fourcadom. Napriek prvej chybe na druhej položke v ľahu naďalej viedol J. T. Bö. Za Nórom sa so stratou viac ako 33 sekúnd zoradilo trio M. Fourcade, Nemec Erik Lesser a Rus Alexander Loginov.

Ani tretia položka, prvá v stoji nepriniesla zmenu na čele pretekov, J. T. Bö síce druhýkrát minul, no pred druhým Ukrajincom Dmitrom Pidručnim mal náskok takmer 50 sekúnd. Na poslednej položke urobil J. T. Bö až tri chyby. Do čela pretekov sa dostal Pidručnij s náskokom viac ako 15 s pred J. T. Böom. Stratu už nedokázal zmazať a musel sa uspokojiť so striebornou medailou. Na treťom mieste nakoniec finišoval Francúz Quentin Fillon-Maillet.

Neohrozený líder Svetového pohára

Nór Johannes Thingnes Bö zostáva naďalej neohrozeným lídrom celkového poradia SP. Pred druhým Loginovom má obrovský 324-bodový náskok a premiérový veľký glóbus má už prakticky vo vrecku. V disciplíne stíhacie preteky má J. T. Bö náskok 40 bodov pred druhým Francúzom Fillonom-Mailletom.

Slovensko reprezentovala v pretekoch trojica pretekárov. Najviac sa darilo Matejovi Kazárovi, ktorý po štyroch nepresných výstreloch obsadil 45. miesto. Martin Otčenáš finišoval na 51. priečke. Tomáša Hasillu klasifikovali na 56. pozícii.

Na uplynulom svetovom šampionáte sa z triumfu v stíhačke mužov tešil Martin Fourcade. Z ním sa zoradili dvaja Nóri Johannes Thingnes Bö a Ole Einar Björndalen. Práve legendárny Björndalen a M. Fourcade sú historicky najúspešnejšími pretekármi v stíhacích pretekoch na MS, obaja majú na svojom konte štyri zlaté medaily. Medzi krajinami je na čele poradia Nórsko, ktorého reprezentanti vybojovali už 18 cenných kovov pri celkovej medailovej bilancii (5-6-7).

Dominanciu narušil nielen Fourcade

V doterajšom priebehu aktuálnej sezóny Svetového pohára sa odjazdilo šesť stíhacích pretekov. Až v štyroch z nich sa z víťazstva tešil fenomenálny Nór Johannes Thingnes Bö.

Postupne si pripísal na svoje konto triumfy v slovinskej Pokljuke, českom Novom Meste na Morave, nemeckom Oberhofe a talianskej Anterselve. Nórovu dominanciu v šprinte narušili iba duo Francúzov - Martin Fourcade v slovinskej Pokljuke a Quentin Fillon-Maillet, ktorý uspel v posledných pretekoch pred MS v americkom Salt Lake City.

Program šampionátu v Östersunde pokračuje v utorok 12. marca vytrvalostnými pretekmi žien na 15 km o 15.30 h.

Majstrovstvá sveta 2019 v biatlone Östersund, Švédsko, nedeľa: Stíhacie preteky mužov na 12,5 km: 1. Dmitro Pidručnij (Ukr.) 31:54,1 min (2), 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +8,3 s (5), 3. Quentin Fillon-Maillet (Fr.) +17,7 (3), 4. Tarjei Bö (Nór.) +18,1 (1), 5. Marin Fourcade (Fr.) +27,8 (2), 6. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) +40,8 (1), ... 45. Matej Kazár +4:15,8 min (4), 51. Martin Otčenáš +5:32,8 (6), 56. Tomáš Hasilla (všetci SR) +6:43,8 (9) Poradie vo Svetovom pohári (po 20 z 25 pretekov): 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 1050 bodov, 2. Alexander Loginov (Rus.) 726, 3. Quentin Fillon-Maillet 692, 4. Simon Desthieux 685, 5. Martin Fourcade (všetci Fr.) 632, 6. Simon Eder (Rak.) 626, ... 61. Martin Otčenáš 33, 76. Matej Kazár 19, 90. Tomáš Hasilla (všetci SR) 10 Hodnotenie stíhacích pretekov vo SP (po 7 z 8 pretekov): 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 326 bodov, 2. Quentin Fillon-Maillet (Fr.) 286, 3. Alexander Loginov (Rus.) 277, 4. Simon Desthieux (Fr.) 237, 5. Simon Eder (Rak.) 229, 6. Antonin Guigonnat (Fr.) 226, ... 57. Martin Otčenáš 16, 66. Tomáš Hasilla 66, 78. Matej Kazár (všetci SR) 1 Priebežná medailová bilancia krajín na MS 2019: 1. Nórsko 2 3 0 2. Nemecko 1 1 2 3. SLOVENSKO 1 0 0 Ukrajina 1 0 0 5. Rusko 0 1 0 6. Francúzsko 0 0 2 7. Taliansko 0 0 1 Doterajšie výsledky na MS 2019: Štvorčlenné miešané štafety: 1. Nórsko, 2. Nemecko, 3. Taliansko, ... 12. Slovensko Rýchlostné preteky žien: 1. A. Kuzminová (SR), 2. I. L. Tandrevoldová (Nór.), 3. L. Dahlmeierová (Nem.), ... 33. I. Fialková, 48. P. Fialková, 86. T. Poliaková (všetky SR) Rýchlostné preteky mužov: 1. J. T. Bö (Nór.), 2. A. Loginov (Rus.), 3. Q. Fillon-Maillet (Fr.) +16,5 (0), ... 39. T. Hasilla, 49. M. Kazár, 54. M. Otčenáš (všetci SR) Stíhacie preteky žien: 1. D. Herrmannová (Nem.), 2. T. Eckhoffová (Nór.), 3. L.Dahlmeierová (Nem.), ... 6. A. Kuzminová, 37. I. Fialková (obe SR) Zostávajúci program šampionátu: Utorok 12. marca: vytrvalostné preteky žien na 15 km (15.30) Streda 13. marca: vytrvalostné preteky mužov na 20 km (16.10) Štvrtok 14. marca: miešané štafety na 1 x 6 km a 1 x 7,5 km (17.10) Sobota 16. marca: štafety žien na 4 x 6 km (13.15) štafety mužov na 4 x 7,5 km (16.30) Nedeľa 17. marca: preteky žien na 12,5 km s hromadným štartom (13.15), preteky mužov na 15 km s hromadným štartom (16.00)





