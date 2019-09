Mužovi pridelili telefónne číslo po vojenskom náčelníkovi, dostával jeho telefonáty i SMS správy

JERUZALEM 3. septembra (WebNoviny.sk) - Izraelský podnikateľ tvrdí, že dostával telefonáty a SMS správy od popredných izraelských a zahraničných vojenských predstaviteľov po tom, čo mu telefónny operátor pridelil číslo po náčelníkovi generálneho štábu izraelskej armády.

V pondelok o tom informoval izraelský vojenský rozhlas, ktoré muža identifikovalo len ako Jossiho. Izraelčan uviedol, že po tom, čo začal dostávať správy, začal tušiť, že niečo nie je v poriadku. "Ak by sa (číslo, pozn. SITA) dostalo do rúk iného občana, neviem, čo by sa stalo," uviedol.



Zatiaľ nie je úplne jasné, ako je možné, že telefónne číslo generálporučíka Gadiho Eisenkota previedli na súkromnú osobu. Podľa rádia armáda často preraďuje telefónne čísla z bezpečnostných dôvodov.

Číslo náčelníka generálneho štábu vrátila operátorovi približne pred rokom. Operátor uviedol, že číslo nepodliehalo utajeniu a tak ho pridelil ďalšiemu zákazníkovi.





