Múzeum Červený Kláštor prejde obnovou za takmer pol milióna eur, projekt sľubuje zásadnú zmenu

6.10.2021 (Webnoviny.sk) - Múzeum Červený Kláštor na Zamagurí začína s obnovu niekoľkých objektov a vybraných častí kláštora kartuziánov. Projekt „Červený Kláštor – znovuzrodený“ vo výške 467-tisíc eur s DPH má zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu pamiatky. Financovaný bude z fondov Európskej únie.

Ako pre agentúru SITA povedal riaditeľ múzea Milan Gacík, pracovníci stavebnej spoločnosti začali s prípravou materiálu na stavenisku. Najskôr sa podľa jeho slov pustia do stavebno-technických úprav na časti, ktorá sa dotýka pivovaru a medovinárne, a ďalšej pri bývalej frátrovskej cele.

Návštevníkom chcú priblížiť život mníchov

Cieľom projektu je zatraktívniť pre návštevníkov dva objekty kláštorného areálu formou zážitkovej návštevy kultúrno historickej pamiatky. Vytvoriť chce pre nich novú ponuku, v rámci ktorej plánuje oživiť niektoré súčasti života mníchov v minulosti.

Medzi ne patrí napríklad výroba piva a medoviny v kláštornom pivovare či fermentárni medoviny, a výroba produktov z liečivých rastlín v Cypriánovej lekárni. Pri bylinných záhradkách chcú obnoviť aj kamenné torzá domčekov.

Práce realizuje staroľubovnianska spoločnosť Slovdach, s. r. o., ako víťaz verejného obstarávania. Ukončené by mali byť do trinástich mesiacov a podľa riaditeľa by návštevníkov nemali obmedzovať.

Zmodernizuje sa aj múzejná expozícia

Projekt obnovy sa zároveň zameriava aj na výchovno-vzdelávacie aktivity určené deťom v kláštornej škole. Vzniknúť by mal aj priestor pre hlbšiu a dlhšiu meditáciu bez významnejších zásahov civilizácie (Digital detox camp).

Ponúknuť chce aj úplne prerobenú, modernú a návštevnícky atraktívnu múzejnú expozíciu zloženú z troch častí. V rámci nej priblíži dejiny Červeného Kláštora, mníšske rády na Slovensku a dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.

Kláštor je jednou z najvýznamnejších pamiatok

História kláštora kartuziánov v obci Červený Kláštor (okr. Kežmarok) siaha do 14. storočia. Národná kultúrna pamiatka patrí k najvýznamnejším pamiatkam tohto druhu na Slovensku a je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou v správe Pamiatkového úradu SR.

Prvú expozíciu v kláštore zriadilo Východoslovenské múzeum Košice v roku 1966. V rokoch 1999 - 2007 v kláštore prezentovalo svoju expozíciu Ľubovnianske múzeum zo Starej Ľubovne. Od roku 2008 je návštevníkom sprístupnená múzejná expozícia, ktorú zriadil Pamiatkový úrad SR a nezisková organizácia Cyprian.

Najčítanejšia najnovšia správa

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

Viac k téme: Evakuácia, Lesný požiar

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené