Muž si krátil čas nahlasovaním bombových hrozieb po súdoch, skončil v putách kriminalistov

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Košický policajný vyšetrovateľ obvinil z pokračovacieho zločinu šírenia poplašnej správy 38-ročného Pavla z okresu Košice-okolie, ktorý na Okresnom súde Košice trikrát nahlásil bombu. Na sociálnej sieti o tom informovala košická krajská polícia.

Pre bombu trikrát evakuovali súdy

Už 14. marca tohto roku, pár minút po 11:00, bol na tiesňovej linke integrovaného záchranného systému 112 prijatý telefonický hovor so slovami: „Na okresnom košickom súde je bomba“.

Z objektov všetkých budov v Košiciach, kde sídlia súdy, evakuovali všetky prítomné osoby a vykonali pyrotechnickú prehliadku. Tá, našťastie, prítomnosť nástražného výbušného systému nepotvrdila, avšak na viac ako dve hodiny prerušila činnosť súdov.

To isté sa stalo 24. marca krátko po 9:00. Ani v tomto prípade sa prítomnosť nástražného výbušného systému ani v jednej z budov súdov sídliacich v Košiciach nepotvrdila, no činnosť súdov bola opäť na istú dobu vyradená z prevádzky.

Páchateľ spôsobil škody

Polícia po páchateľovi tohto skutku intenzívne pátrala. Košickí kriminalisti mali už dlhšie na muške vytipovanú osobu a čakali len na vhodnú príležitosť, kedy zasiahnuť. Tá prišla uplynulú stredu, 25. mája, keď krátko pred 10:30 na tiesňovej linke 112 opäť prijali hovor v znení: „Na súde v Košiciach je bomba“.





Krátko po tom, ako bola nahlásená bombová hrozba, košickí kukláči neďaleko budovy súdu zadržali 38-ročného muža, podozrivého zo spáchania všetkých troch skutkov a eskortovali ho na príslušný útvar na ďalšie procesné úkony.

Mužovi hrozí až osem rokov za mrežami

Celková škoda, ktorú muž svojím konaním spôsobil na ušlej mzde a odvodoch pracovníkov súdov patriacich do pôsobnosti Krajského súdu Košice a nákladoch súvisiacich so zásahom záchranných zložiek vo všetkých prípadoch, doposiaľ nebola vyčíslená.

Po zhromaždení a vyhodnotení dôkazových materiálov bolo zistené, že v tieto dni mal pojednávania 38-ročný Pavol z okresu Košice okolie, a telefonátom v krátkej dobe pred začatím pojednávania ich chcel oddialiť.





V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Košický policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného muža do väzby, ktorý sudca Okresného súdu v Košiciach akceptoval.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.