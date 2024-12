Muž sa pokúsil ukradnúť žene invalidný vozík, na ktorom sedela (video)

"Aj napriek tomu, že mal obuté papuče so sobmi, tento zločin nemá nič spoločné so sviatočnou atmosférou. Pokúsil sa ukradnúť invalidný vozík, na ktorom sedela žena, no hrdinovia spomedzi cestujúcich ju zachránili," uviedla polícia. Shurbutta obvinili z krádeže, napadnutia a únosu. Pred súd by sa mal postaviť 16. decembra.